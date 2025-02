40-Jähriger in Heilsbronn niedergestochen – Polizei sucht Täter

Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben in Heilsbronn (Lkr. Ansbach) mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach dem Unbekannten, der am Donnerstagmorgen einen 40-Jährigen wahrscheinlich mit einem Messer niedergestochen haben soll. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, eine lebensbedrohliche Verletzung sei nicht auszuschließen, heißt es.

Auf offener Straße niedergestochen

Der 40-Jährige wurde nach Angaben der Polizei gegen 8.45 Uhr in der Heilsbronner St.-Gundekar-Straße von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Dabei erlitt er mehrere Stichverletzungen am Oberkörper.

Das Opfer konnte bisher nicht vernommen werden. Während die Fahndung läuft, bittet die Polizei Zeugen der Tat, sich zu melden. Warum er den 40-Jährigen niedergestochen haben soll, ist noch völlig unklar. "Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch nicht klar, wir können allerdings derzeit nicht ausschließen, dass sich Täter und Opfer kannten", sagte Polizeisprecher Michael Petzold im Gespräch mit BR24.

Täter flüchtete – Polizei sucht Zeugen

Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend und wird derzeit von der Polizei mit einem Großaufgebot gesucht. Er wird wie folgt beschrieben: Der Mann trug weiße Turnschuhe, eine helle Hose und dunkle Daunenjacke. Bei der Fahndung nach ihm kommt unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Außerdem sichert die Polizei derzeit die Spuren am Tatort und befragt Zeugen sowie Anwohner.

Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit dem Vorfall oder der gesuchten Person machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112 - 3333 zu melden.