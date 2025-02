München: Auto fährt in Menschengruppe – was wir bisher wissen

In der Münchner Innenstadt ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast, mindestens 39 Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Behörden gehen inzwischen von einem islamistischen Anschlag aus. Für die weiteren Ermittlungen hat das bayerische Landeskriminalamt (LKA) die "Sonderkommission Seidlstraße" gebildet, der betroffene Bereich wurde am Abend wieder für den Verkehr freigegeben.

Was ist in München passiert?

In der Seidlstraße unweit des Münchner Hauptbahnhofs ist ein Autofahrer mit einem weißen Mini Cooper in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi gerast, die derzeit bundesweit für Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst streikt.

Der Vizepräsident des Münchner Polizeipräsidiums, Christian Huber, schilderte den Vorfall kurz nach der Tat: Gegen 10.30 Uhr fährt ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan mit seinem Auto hinter der Demo her, überholt einen Polizeiwagen zur Absicherung der Gruppe, beschleunigt – und fährt in das Ende des Demonstrationszuges. Die Polizei schießt in Richtung des Verdächtigen und nimmt ihn fest. Laut der leitenden Staatsanwältin Gabriele Tilmann soll der Tatverdächtige bei der Festnahme "Allahu Akbar" gegenüber einem Polizisten gerufen und kurz darauf gebetet haben.

Zeugenaussagen zufolge sollen mehrere verletzte Menschen unter dem Wagen gelegen haben, der Fahrer soll dann vergeblich versucht haben, nochmal Gas zu geben. Bei seiner Festnahme wurde der Mann laut Polizei leicht verletzt, aber nicht durch Schusswaffengebrauch. Nach der Tat war die Seidlstraße übersät von Trümmern und Kleidungsstücken.

Was ist über den Täter bekannt?

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 24 Jahre alten Afghanen. Im Internet finden sich Fotos des Täters, Farhad N., vor einem weißen Mini Cooper, der nach BR-Recherchen das Tatfahrzeug ist und auch dem Täter gehörte. Die Fotos sind im vergangenen Jahr aufgenommen worden und liegen BR24 vor. Der Täter ist Bodybuilder und hat auch an bayerischen Meisterschaften teilgenommen. Die Social-Media-Profile wurden mittlerweile abgeschaltet, die Ermittler beschäftigen sich noch mit den Inhalten.

Vorbestraft war der 24-Jährige nach Auskunft der Behörden bislang nicht. Es habe nur einmal in Bayern ein Verfahren wegen Arbeitsamtsbetrugs gegeben, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, Gabriele Tilmann, bei einer Pressekonferenz am Freitag. Er habe sich arbeitslos gemeldet, dann eine Tätigkeit begonnen und sich nicht rechtzeitig wieder abgemeldet. Das Verfahren sei gegen eine Geldauflage eingestellt worden, weil es nur ein sehr kurzer Zeitraum gewesen sei. Dies sei das einzige Ermittlungsverfahren in Bayern gewesen, das es gab.

Im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als Ladendetektiv war er als Zeuge eines Diebstahls in Erscheinung getreten. Am Donnerstagmittag hatte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach der Tat noch zunächst berichtet, der 24-Jährige sei im Zusammenhang mit Ladendiebstählen und Drogendelikten auffällig geworden. Diese Fehlinformationen seien wohl der Kürze der Zeit geschuldet gewesen, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe es "bis gestern keinen Grund gegeben, daran zu zweifeln, dass er sich einigermaßen ordentlich in unser Leben integriert hat", sagte Herrmann am Abend in BR24 TV.