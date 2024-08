Messerangriff in Aschaffenburg: Afghane verletzt Landsleute

Ein 26-jähriger Afghane hat am Freitagabend in Aschaffenburg zwei Landsmänner mit einem Messer angegriffen und sie dabei teils schwer verletzt. Dank schneller Zeugenhinweise konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter kurz darauf festnehmen. Der Ermittlungsrichter erließ laut Polizei am Samstag einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts auf versuchten Mord.

Demnach hatte ein Zeuge die Auseinandersetzung am Kapuzinerplatz gegen 18.30 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert. Aufgrund weiterer Zeugenhinweise und der auffälligen Bekleidung des Verdächtigen konnte die Polizei den 26-Jährigen "Am Floßhafen" festnehmen.

Opfer schwer aus Krankenhäusern entlassen

Ersten Ermittlungen zufolge griff der Beschuldigte seine beiden Landsmänner im Alter von 18 und 21 Jahren mit einem Messer an und fügte ihnen mehrere Stichverletzungen an Armen und im Gesicht zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht, konnten aber noch am Abend nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Männer sich kannten, die genauen Hintergründe der Tat sind aber noch unklar. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft unter anderem das Tatmotiv des Beschuldigten.

Zeugenhinweise an die Polizei

Die Kripo Aschaffenburg ermittelt weiter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Messers machen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.