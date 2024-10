Lüngerl kochen – Bayerisch für "from nose to tail"

Einbrenn', Gewürze, Essiggurken und Rotwein

Nach fast vier Stunden Kochen und Schneiden gibt Anton Muttenhammer die Einbrenn in den Sud. Er muss dabei kräftig mit einem großen Schneebesen rühren. Solange, bis die Einbrenn sich aufgelöst hat und eine sämige Suppe ergibt.

Danach gibt er Zwiebeln dazu, Gewürze und die fein geschnittene, gekochte Lunge. Abgeschmeckt wird unter anderem mit Rotwein. Damit ist sein Lüngerl fertig und sollte jetzt über Nacht noch durchziehen. Dann schmeckt es am besten.

Riesige Nachfrage für einen guten Zweck

"Ich mache den Leuten gleich zweimal eine Freude", strahlt der Koch nach getaner Arbeit. "Einmal, weil ihnen mein Lüngerl schmeckt, da fahren sie auch von weit her nach Neukirchen vorm Wald. Und weil sie einem guten Zweck helfen." Den Erlös dieser Lüngerlaktion zum Leonhardiritt spendet der Neukirchener Kirchenpfleger dem Frauenhaus in Passau. In den Jahren zuvor haben sich unter anderem die heimische Feuerwehr oder Priester Thomas aus Indien über Muttenhammers "Lüngerl-Geld" gefreut.

Das Lüngerl ist noch nicht ganz fertig, schon steht der erste Kunde an der Küchentür. Anton Muttenhammer vertröstet den Mann, er soll morgen wieder kommen, wenn es abgekühlt und durchgezogen ist.

Verkauf zum Leonhardiritt und beim Weihnachtsmarkt

Das niederbayerische Muttenhammer-Lüngerl verkauft der Koch am Sonntag zum Leonhardiritt in Neukirchen vorm Wald. Wer leer ausgehen sollte, hat am Jahresende eine neue Chance: Am 30. Dezember verkauft Anton Muttenhammer erneut rund 600 Portionen Lüngerl. Dann beim Weihnachtsmarkt der Feuerwehr Neukirchen vorm Wald zwischen 8 und 12 Uhr.