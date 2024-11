Kult-Auto aus dem 3D-Drucker: Ingenieur baut DeLorean nach

Der Flux-Kompensator leuchtet, sein typischer Sound ertönt, aus dem Heck qualmt es, die Flügeltüren stehen hochgeklappt – der DeLorean von Jan Wittholz sieht fast genauso aus wie der aus der "Zurück in die Zukunft"-Filmreihe. Etwas geschrumpft auf zwei Drittel der Original-Größe ist das Modell zum großen Teil im 3D-Drucker entstanden. Die stehen im Keller des Hauses von Jan Wittholz in Grafenrheinfeld. Dort hat der Ingenieur den DeLorean auch zusammengeschraubt.

Kreative Arbeit beginnt vor dem Druck

Das erste Teil: eine Felge, die als strukturelles Bauteil Gewicht tragen muss. Mit einer speziellen Software, einem CAD-Programm, erstellt Jan Wittholz zunächst ein Modell der Felge am Computer. "Das ist wirklich die kreative Arbeit, das muss ich modellieren und auch schon im Hinterkopf haben: Wie will ich's drucken?", erklärt der leidenschaftliche Tüftler und Bastler.

Für den Druck selbst hat er handelsübliche 3D-Drucker für seine Zwecke leicht modifiziert und in ein Gehäuse gesetzt. So kann er auch Materialien drucken, die dabei höhere Temperaturen benötigen – in diesem Fall mit ABS-Kunststoff, wie er oft in Kinderspielzeug zu finden ist.

3D-Druck hat Grenzen

Über 1.100 Stunden haben die Drucker an den Teilen gedruckt, allein die Felge braucht eineinhalb Tage. Dabei stößt der 3D-Druck schnell an seine Grenzen – man kann nicht so einfach alles drucken, zum Beispiel Überhänge in die Luft. "Man kann nicht einfach ein Würstchen in die Luft drucken, weil es nichts hat, worauf es bleibt", so Wittholz.

Auch an der Temperatureinstellung könne man leicht scheitern. "Es kann sein, dass man die falschen Temperaturen einstellt, und das Material dann einfach nicht schmelzen will", erklärt der Ingenieur. Genauso könne die Temperatur aber auch zu heiß sein, so "dass die Bauteile dann nichts werden, weil die Lage, die davor gedruckt worden ist, noch nicht erstarrt ist, bevor die neue Lage drauf gedruckt wird."

Wittholz: "Mehr Arbeit als man denkt"

Letztendlich investierte Jan Wittholz viel Zeit ins Basteln. Über 700 Stunden hat er an seinem DeLorean getüftelt, geschraubt, gebaut – bis ins letzte Detail. Zum Beispiel an den vielen kleinen Klämmerchen aus dem Drucker, die den Neon-Lichtstreifen rund um das Auto halten sollen. Alle mussten per Hand gebogen werden.