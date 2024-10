Theologin Käßmann kritisiert öffentlichen Umgang mit Pazifisten

"I have a dream", predigte Martin Luther King 1963 und warb mit seiner legendären Rede für die Gleichstellung von Afroamerikanern und weißen US-Bürgern. Die junge Margot Käßmann faszinierte die Rede damals. Gefragt, wovon die 66-Jährige denn heute träume, antwortete die evangelische Theologin beim Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen: "Zum einen würde ich mir wünschen, dass endlich wieder Abrüstung ein Thema ist und nicht ständig Aufrüstung."

Zum anderen beschäftige sie die Armut in Deutschland, insbesondere Kinderarmut. "Wenn ich dann höre, dass 100 Milliarden an Sondervermögen da sind für Rüstungsfragen und vier Milliarden jetzt beschlossen wurden für Kitas, dann weiß man, wo die Prioritäten im Land sind."

Käßmann: Waffensegnungen seien "Blasphemie"

Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland sprach sich in der Vergangenheit häufig gegen Waffenlieferungen aus. Statt aufzurüsten, sollte die deutsche Politik eher die Zivilgesellschaft und Opposition in Ländern wie Russland oder dem Iran stärken, etwa mit Kultur- und Städtepartnerschaften.

Käßmann begründete ihre Haltung mit einem christlichen Pazifismus: "Mit Jesus kannst du keine Waffengewalt begründen". Anders sah dies Sebastian Krumbiegel. Der Frontmann der Band "Die Prinzen" warf ein, das Christentum habe auch eine blutige Geschichte und erinnerte an die Kreuzzüge. Käßmann entgegnete: "Für mich sind die Kirchen immer in die Irre gegangen, wenn sie Waffen gesegnet haben".

Die Theologin kritisierte in diesem Zusammenhang auch den Patriarch Kyrill I., mit dem sie 20 Jahre lang im Zentralausschuss des ökumenischen Rates der Kirchen gesessen habe. Nun unterstütze er Putins Krieg und segne Waffen. Käßmann sagte: "Für mich ist das Blasphemie, was er da macht."