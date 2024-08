Ingolstadt wehrt sich gegen Rote Karte beim "Hitze-Check"

Die Stadt Ingolstadt ist der Meinung, beim "Hitze-Check" der Deutschen Umwelthilfe zu schlecht bewertet worden zu sein. Bei diesem Check bewertete die Umweltschutzorganisation 190 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern. Im Fokus: die versiegelte Fläche und im Verhältnis dazu der Anteil an Grünflächen. Ingolstadt erhielt dabei die Rote Karte, weil über 50 Prozent der Flächen versiegelt seien.

Zum Artikel "Umwelthilfe warnt vor 'Hitzehölle' in deutschen Städten"

Stadt verweist auf Parks, Donauauen und Waldgebiete

Die Stadt teilt dazu mit, dass Ingolstadt eine der grünsten Großstädte in Deutschland sei. Es gebe große Parkanlagen, die Donauauen mit ausgedehnten Waldgebieten und in vielen Ortsteilen dörflich strukturierte Besiedlung. Laut Stadt seien rund 37 Prozent der Gesamtfläche Siedlungs- und Verkehrsflächen, 63 Prozent Vegetations- und Gewässerflächen – wie Wald, landwirtschaftliche Flächen, Donau oder Seen.

Ingolstadt will bis 2035 klimaneutral sein

Die Deutsche Umwelthilfe ignoriere Flächen und zeichne ein verzerrtes Bild, so der Vorwurf der Stadt, weil sich deren Betrachtung zur Versieglung rein auf die 37 Prozent Siedlungs- und Verkehrsfläche beziehe. Zudem verweist die Stadt darauf, dass der Stadtrat das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 verabschiedet habe, um so auf den Klimawandel zu reagieren. Sowohl ein umfassendes Klimaanpassungskonzept als auch ein lokaler Hitzeaktionsplan seien in Arbeit und sollen im Herbst vom Stadtrat beschlossen werden.

Laut "Hitze-Check" der Deutschen Umwelthilfe sind 24 Städte in Deutschland besonders stark versiegelt (Anteil mehr als 50 Prozent) und haben gleichzeitig besonders wenig Grünvolumen. Davon liegen zwei in Oberbayern: Ingolstadt und Rosenheim. Einzige bayerische Stadt mit grüner Ampel ist Landshut, mit einer unterdurchschnittlichen Versiegelung und durchschnittlichem Grünanteil. "Zweitbeste" bayerische Stadt ist München mit einem Platz im Mittelfeld.