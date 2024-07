Im Kampf für die vom Aussterben bedrohten Waldameisen

Rudolf Reiser schneidet mit einer Sense Brennnesseln und Brombeersträucher zurück, die rund um einen Ameisenhaufen wachsen. Es soll wieder mehr Sonnenlicht hinkommen. Der 80-Jährige ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Ameisenpflegewart im Landkreis Berchtesgadener Land.

Jahrzehntelanges Interesse an den nützlichen Krabblern

Seit mehr als 40 Jahren hegt und pflegt der pensionierte Zollbeamte die Waldameisen in den Wäldern um seinen Wohnort Laufen an der Salzach. Sein Herz schlägt für alle acht Waldameisen-Arten, die im Forst vorkommen können. Mit dem Nest am Wald von Biburg, um das er gemäht und es von Brennesseln befreit hat, ist er zufrieden.

Etwa 200.000 Exemplare wuseln darin herum. Die acht Millimeter langen Arbeiterinnen umsorgen die einzige Königin, die selbst der Ameisenheger selten zu Gesicht bekommt. Waldameisen können ihren Bau in sechs Wochen komplett von unten nach oben drehen. Das sei notwendig, so Rudolf Reiser, um den Ameisenhaufen zu belüften und zum Beispiel Pilz- oder Schimmelbefall vorzubeugen. Im Sommer kann es in so einem Bau 27 Grad warm werden.

Doch Ameisenheger Reiser sorgt sich auch, denn die Nester und damit der Bestand der Waldameisen geht - was er für seinen Bereich beobachtet - dramatisch zurück. Von einst 60 verschiedenen Ameisenhaufen in den Privat- und Staatswäldern, in denen er nach dem Rechten sieht, sind nur mehr rund zehn übrig.

Viele mögliche Ursachen für das Sterben der Waldameisen

Die Ursachen für das Sterben der Waldameisen sind vielfältig, aber noch kaum erforscht. Die Ameisenheger sind alarmiert, können jedoch kaum etwas dagegen unternehmen. Nach Angaben von Hubert Fleischmann, dem zweiten Vorsitzender des Vereins "Ameisenschutzwarte Landesverband Bayern" seien die Ameisenbestände in den Plänen für Baumaßnahmen mitunter gar nicht aufgeführt - und das obwohl die Behausung mit Pflöcken und Trassierband von den Schutzwarten deutlich kenntlich gemacht wird.

Insektenrückgang könnte an Waldameisen-Sterben Schuld sein

Teilweise würden Völker mit einem Durchmesser von drei Metern nicht registriert und dann etwa beim Bau von Straßen zerstört. Auch bei Arbeiten im Wald mit schwerem Gerät können Ameisenhaufen "übersehen" werden.

Doch am dramatischen Waldameisen-Sterben könnte auch der Insektenrückgang schuld sein. Denn die Ameisen brauchen Insekten als eiweißreiche Nahrung, um sich Fettpolster für den Winter anzufressen. Ein weiterer Grund ist die Trockenheit, die den Bäumen zusetzt. Rinden- und Blattläuse können keinen Honigtau produzieren, den die Ameisen für ihre Ernährung brauchen.