Hof zittert mit Judoka Timo Cavelius bei den Olympischen Spielen

Er ist nur kurz auf der Matte liegen geblieben und schlug dann die Hände über dem Kopf zusammen: Judoka Timo Cavelius aus Hof ist bei den Olympischen Spielen vorerst ohne Medaille geblieben. Der 27-Jährige verlor am Dienstagmittag bereits seinen Auftaktkampf gegen Sagi Muki aus Israel und schied damit aus. Eigentlich hatte Timo Cavelius den Kampf dominiert. Doch dann passierte ein kleiner Fehler und sein Gegner ging als Gewinner von der Matte. "Das ist halt Judo", sagt sein Hofer Trainer Andre Klust.

Alle News zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris gibt es hier.

Vor der Leinwand in Hof feuern die Fans ihren Judoka an

Zuhause in Oberfranken verfolgen seine Fans den Kampf im Hofer Jugendverbändehaus. Rund 50 Sportlerinnen und Sportler aus Hof, Bayreuth und Wunsiedel hatten sich dort zum Anfeuern versammelt. An den Wänden hängen große selbstgebastelte olympische Ringe, die Fans halten eigens gedruckte Fähnchen mit dem Foto des Hofer Judokas in den Händen. Nach der Niederlage gab es nur eine kurze Enttäuschung beim Public Viewing in Hof, dann überwog jedoch der Respekt für Timo Cavelius. "Er ist und bleibt Olympiateilnehmer, das ist klasse", sagt sein Trainer Klust.

Unmittelbar nach seinem Ausscheiden im Einzel-Wettkampf bei Olympia in Paris hat Cavelius sein Vereins-Team angerufen. In Hof war er von Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) mit den besten Wünschen zu den Olympischen Spielen nach Paris verabschiedet worden. "Ihre Heimatstadt Hof steht hinter Ihnen und fiebert mit Ihnen mit. Egal, wie es ausgeht, Sie sind und bleiben unser Champion", hatte die Oberbürgermeisterin laut Pressemitteilung vor zwei Wochen gesagt.

Timo Cavelius bleibt seinen Judoka-Freunden in Hof verbunden

Mit fünf Jahren hat Timo Cavelius bei der Judoabteilung des Post SV begonnen – sein Talent sei damals schon zu sehen gewesen, sagt Trainierin Hildegard Klust: "Er war immer quirlig und hatte eine schnelle Auffassungsgabe." Sie und ihr Sohn, Trainer Andre Klust, haben Cavelius trainiert, bis er dann mit 15 Jahren zum Judostützpunkt nach München wechselte. "Er wollte immer noch mehr, war interessiert und hatte immer wieder neue Ideen fürs Training", so Andre Klust.

Seiner Heimatstadt Hof ist er nach wie vor eng verbunden. Erst kürzlich sei er beim Vereinsjubiläum dabei gewesen und habe Kinder mitbetreut. Seine Familie helfe bei den Wettkämpfen mit. Und er nehme sich Zeit für Training mit den Nachwuchs-Talenten. Die werden am Samstag wieder die Daumen drücken. Dann tritt Timo Cavelius, derzeit auf Platz 21 der Weltrangliste der Judoka, im Mannschafts-Wettkampf der Olympischen Spiele an.

Vor drei Jahren in Tokio hatten die deutschen Judoka insgesamt drei Medaillen gewonnen - unter anderem Bronze im Mixed-Team-Event. Eduard Trippel, der damals Einzel-Silber holte, geht in Paris am Mittwoch auf die Matte. Weltmeisterin Anna-Maria Wagner, die in Japan auch im Einzel über Bronze jubelte, kämpft am Donnerstag.