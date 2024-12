Höhenretter im Nikolauskostüm beschenken kleine Klinik-Patienten

Zuerst das Gurtzeug für die Kletterausrüstung anlegen, dann das Nikolaus-Kostüm drüber, Mütze auf, den Jutesack mit den Geschenken am Karabiner befestigt und schon geht es s los – für die neun Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg. Denn am Nikolaustag bekommen Kinder in Kinderkliniken in ganz Deutschland Besuch vom Nikolaus – und zwar aus großer Höhe. Mehr als 60 Höhenretter-Teams der Feuerwehren seilen sich heute an Kinderklinken ab und beschenken die Kinder auf Balkonen oder am offenen Fenster.

Nikoläuse an Kletterseilen in 25 Metern Höhe

Am Gebäude D30 der Würzburger Uni-Kinderklinik haben die Höhenretter im 5. Stock in gut 25 Metern Höhe ihre Kletterseile angebracht. Dann haben sich die Nikoläuse nebeneinander abgeseilt und in den Etagen an den Balkongängen die Geschenke an die kleinen Patienten verteilt. Die zehnjährige Mara sagte BR24 danach sichtlich beeindruckt: "Total verrückt, ich würde mich das nie trauen. Das ist schon was Besonderes hier. Bei uns zu Hause kommt der Nikolaus immer mit einem Bollerwagen!"

Ehrenamtlicher Einsatz der Höhenretter als Geschenk an die Kinder

An einem zweiten Gebäude der Uni-Klinik kam der Nikolaus mit der Feuerwehrdrehleiter und hat sich vom Korb aus an die Fenster abgeseilt, weil aus Infektionsschutzgründen dort niemand ins Gebäude darf. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg sind heute zum dritten Mal ins Nikolauskostüm geschlüpft. Alle neun Feuwehrleute im Team machen das ehrenamtlich in ihrer Freizeit, also nicht im Dienst. Auch die Geschenke hat die Feuerwehr in den letzten Wochen bei Sponsoren gesammelt.

"Diese Aktion ist unser Geschenk an die Kinder, aber auch an deren Familien und schließlich auch die Teams auf Station – ein Moment der Freude in einer herausfordernden Zeit", so Mark Berninger, Brandinspektor und Pressesprecher der Feuerwehr Würzburg. "Die strahlenden Gesichter der Kinder geben uns die Energie, jedes Jahr aufs Neue mit Leidenschaft dabei zu sein." Zudem sei der besondere Einsatz auch immer eine zusätzliche Übung für den Ernstfall.