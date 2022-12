Kinderkliniken: Kletternde Nikoläuse überraschen junge Patienten

Klinikleitung: Freude hilft beim Gesundwerden

Für die Kinder, die die Weihnachtszeit in der Klinik verbringen müssen, war die Aktion ein Highlight. Gerade für kranke Kinder, die sich ohnehin in einer schwierigen Situation und in einem fremden Umfeld befinden, seien solche Momente wichtig, betont Christoph Härtel, Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Würzburg. Lachen und Freude würden beim Gesundwerden helfen. Die Situation zur Corona-Zeit sei dabei besonders schwierig, da noch immer nur eingeschränkt Besuch möglich sei und beispielsweise auch keine Nikolausaktion auf der Station infrage komme. Der spektakuläre Klettereinsatz war hier die perfekte Lösung, meint der Klinikdirektor.

Über Weihnachten versucht die Kinderklinik die Behandlungen dann so zu steuern, dass möglichst keine Kinder im Krankenhaus sein müssen, sondern zuhause im gewohnten Umfeld feiern können.

Bundesweite Aktion: 52 Einheiten wurden zu Nikoläusen

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Würzburg folgten mit ihrem spektakulären Einsatz einem bundesweiten Aufruf der Höhenrettungsgruppen der Feuerwehren. Die Berufsfeuerwehr Hamburg hatte die Aktionen gemeinsam mit der Höhenrettungsgruppe Ulm koordiniert. In Kinderkliniken in ganz Deutschland wurden junge Patienten so auf ähnliche Art überrascht. In Bayern waren neben dem Würzburger Team die Höhenrettungsgruppen in München, Ingolstadt, Ansbach und Nürnberg aktiv.

In Würzburg war die Aktion ein voller Erfolg. Das Uniklinikum und die Höhenretter sind sich einig, die Aktion künftig jährlich durchzuführen. Für die kletternden Nikoläuse ging es nach der Uni-Kinderklinik dann noch weiter zu den kleinen Patienten der Missio Kinderklinik in Würzburg.