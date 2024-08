Hitze, Stau, gute Laune: Fußballfans auf Autobahn gestrandet

Am Sonntagmittag war auf der A3 ein Doppeldecker-Bus liegen geblieben. Den rund 60 Fußballfans des 1. FC Nürnberg und des FC Schalke 04 gingen in der Hitze schnell die alkoholfreien Getränke aus. Ein Mann kollabierte. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) eilte den Fußballfans zu Hilfe, wie es am Montag in einer Pressemitteilung erklärte.

Viel Sonne, wenig Wasser

Der Bus war gegen 11 Uhr mit einem technischen Defekt in einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt Ost stehen geblieben. Dort stand er mehrere Stunden in der prallen Sonne. Die Getränkevorräte waren entsprechend schnell verbraucht. Laut BRK hatten die Rettungskräfte wegen des kilometerlangen Rückstaus Probleme, zur Einsatzstelle durchzudringen und mussten ab Erlangen-West über das Gelände der Baustelle fahren. Zahlreiche Kräfte des BRK Erlangen und Herzogenaurach waren im Einsatz.

Strecke war mehrere Stunden gesperrt

Das BRK versorgte die Businsassen mit rund 100 Litern an Getränken und baute einen Pavillon als Schattenspender auf. Ein Notarzt kümmerte sich um den kollabierten Mann und hängte ihn an eine Infusion. Der Bus konnte vor Ort nicht repariert werden und musste samt Reisegästen zum Autohof in Gremsdorf abgeschleppt werden. Dort konnten die Fußballfans auf zwei Ersatzbusse verteilt werden und ihre Reise fortsetzen. Erst nach mehreren Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Gute Laune bei den Fans

Trotz der langen Wartezeit hätte die Fans der Fanfreundschaft FC Schalke und 1. FC Nürnberg ihre gute Laune nicht verloren und dies mit Fahnen-Schwenken und Choreogesängen gezeigt, heißt es in der Meldung. Das BRK schreibt: "Ihr könnt klasse singen, hat Spaß gemacht".