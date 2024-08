Erster Heimsieg für Klose - 1. FC Nürnberg ringt Schalke nieder

Der 1. FC Nürnberg feiert die ersten drei Punkte in der Saison 2024/25. Beim Heim-Debüt von Trainer Miroslav Klose wackelte der Club 45 Minuten aber bedenklich. Erst in Überzahl übernahmen die Mittelfranken die Kontrolle und gingen in Führung, mussten dann aber nach "Gelb Rot" nochmal zittern. Ein eingewechselter Youngster sorgte für die Entscheidung.