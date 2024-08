Miroslav Klose kritisch: "Keine Freude über die drei Punkte"

"Nicht aufbauen, sondern aufwecken", musste Trainer Miroslav Klose seinen 1. FC Nürnberg zur Halbzeit im Spiel gegen Schalke 04. Der Club hatte 45 Minuten lang dem flotten Offensivspiel der Gäste aus Gelsenkirchen mehr oder weniger zugeschaut, lag 0:1 zurück und hatte nur einen Hoffnungsschimmer: Schalke würde die zweiten 45 Minuten nach einer Gelb-Roten Karte nur noch mit zehn Mann bestreiten.

"Ich bin dementsprechend laut geworden in der Halbzeit", sagte ein noch nicht ganz entspannter Klose nach dem Spiel und dem 3:1-Sieg im BR24Sport-Exklusivinterview. Seine Analyse fiel knallhart aus: "Wir unterschätzen viele Situationen, wir nehmen die (Schalke 04, Anm.d.Red.) überhaupt nicht wahr, so gefährlich wie die sind."

Kloses Baustellen: Vor allem defensiv hakt's

Die Defizite des 1. FC Nürnberg an diesem Nachmittag hatte nicht nur Klose erkannt. Teilweise schwerfällig, ungeordnet und in der Abwehr phasenweise vogelwild. "Zu viele Chancen zugelassen über das ganze Spiel", so das deutliche Fazit. Auf den Trainer wartet vor allem noch viel Arbeit mit seiner Defensivabteilung: "Wir haben einige Baustellen, woran wir arbeiten müssen."

Immerhin: Der schnelle Ausgleich nach der Pause, mitinitiiert durch Kloses Joker Enrico Valentini, besänftigte den Coach dann aber recht schnell: "Das war unser Hallo-wach-Effekt, wir haben wieder daran geglaubt." Es brauche in Fußballspielen manchmal diese Schlüsselszenen, die ein Spiel drehen können, so Klose.