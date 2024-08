Club-Legende kehrt zurück: Pinola wird Co-Trainer beim FCN

Der 1. FC Nürnberg hat den nächsten prominenten Neuzugang im Trainerteam bekannt gegeben. Der frühere Publikumsliebling Javier Pinola wird Co-Trainer von Miroslav Klose, das gab der FCN am Freitag bekannt. Der 41-Jährige, der von 2007 bis 2015 die linke Abwehrseite der Nürnberger beackerte, war zuletzt in seiner Heimat bei River Plate tätig.

Pinola: "Werde alles geben, dass unser Club erfolgreich sein wird"

In Buenos Aires war er ebenfalls der Assistent eines in Deutschland nur allzu bekannten Ex-Fußballer: Martín Demichelis führte River in seiner ersten Saison als Cheftrainer zur Meisterschaft und gewann den Supercup. In der darauffolgenden Saison wurde das Trainerteam schnell entlassen, nachdem es an die Erfolge nicht anknüpfen konnten. Nun zieht es Pinola zurück in seine fränkische Heimat.

"Als mich Miro und die Verantwortlichen des Club vor einigen Wochen kontaktiert und mir den Weg, den sie mit dem FCN planen, aufgezeigt haben, war mir schnell klar: Ich möchte ein Teil davon sein", wird Pinola in einer Pressemitteilung zitiert. "Dass wir den Weg nun gemeinsam gehen werden, ist eine Ehre für mich. Ich kann allen Club-Fans versichern, dass ich wie früher als Spieler auch jetzt als Co-Trainer alles dafür geben werde, dass unser Club erfolgreich sein wird", so Pinola weiter.

Klose lobt Pinolas "Mentalität und Leidenschaft"

Miroslav Klose lobt Pinola und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem 41-Jährigen: "Wir wollen von Pinos Erfahrungen als Spieler und Trainer profitieren, insbesondere was die Defensivarbeit angeht. Zudem soll er das in die Mannschaft tragen, was ihn selbst stets ausgezeichnet hat: seine Mentalität, seine Leidenschaft, sein unbedingter Wille, sich nicht unterkriegen zu lassen und gegen Widerstände anzukämpfen."

Schon am Wochenende kann Pinola zeigen, wie er der Mannschaft helfen kann. Am Samstag (10. August, 13 Uhr, live in der Radioreportage bei BR24Sport) geht es für den FCN ins erste Heimspiel der Spielzeit. Im Duell gegen den FC Schalke 04 möchte Klose mit seinem Team die ersten Punkte einfahren und die "Aufbruchstimmung", die er und sein Trainerteam laut eigenen Aussagen erzeugt habe, weiter befeuern.