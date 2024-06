Historische Exponate auf Rädern: Nostalgiefahrzeuge in Straubing

Zu einer "Sucht" entwickelt

Kandler hat mit seiner Frau Rosmarie über viele Jahre ein Kfz-Teile-Geschäft in Straubing betrieben, das mittlerweile ihr Sohn übernommen hat. Vor 25 Jahren hat sich dann die Leidenschaft für die besonders alten Autos entwickelt. "Es ist zu einer Sucht geworden", sagt Kandler. Wichtig dabei: "Dass die Familie mitmacht."

Und das tut sie: Gemeinsam mit seiner Frau organisiert der 73-Jährige bereits zum zehnten Mal das Nostalgie-Fahrzeuge-Treffen in Straubing - für Autos und Motorräder bis Baujahr 1939.

Mittlerweile kommen die Teilnehmer aus ganz Deutschland. Uwe Mißbach ist aus Dresden angereist. Seinen Ford Modell A Deluxe Roadster hat er aber auf dem Hänger transportiert: "Auch wenn man mit dem schon gut Tagestouren über 200 Kilometer machen kann."

Menschentrauben auf dem Ludwigsplatz

"Alfred ist einfach ein uriger Typ", sagt Mißbach lachend. "Für ihn gibt es keine Probleme. Er löst alles." So kennt auch Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr den Organisator. "Es ist einfach jedes Jahr wieder eine tolle, besondere Sache, auch für die Stadt."

Und tatsächlich bilden sich am Wochenende Menschentrauben um die 54 Fahrzeuge auf dem Ludwigsplatz. Auch das Herzogspaar der Agnes-Bernauer-Festspiele, die am 21. Juni in Straubing beginnen, gibt sich in Bühnenkleidung die Ehre.

Leidenschaft in jeder Sekunde

Nach etwa zwei Stunden ziehen die Nostalgie-Fahrzeuge weiter. Nach der Tagestour durch Niederbayern mit dem Stopp in Straubings Innenstadt gibt es noch weitere Programmpunkte. Alles organsiert von Familie Kandler, der die Leidenschaft für ihr Hobby auch nach 25 Jahren noch in jeder Sekunde anzumerken ist.