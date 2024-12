Rentenwelle: Nachwuchsproblem bei Bus- und Bahnfahrern

Es ist 6 Uhr morgens – Schichtbeginn für Peter Hagl am Bus-Betriebshof im Münchner Osten. Er wird heute die Linie 62/63 fahren und hunderte Fahrgäste an ihr Ziel befördern. "Also die Linie ist schon sehr staubelastet, vor allem im Innenstadt-Bereich. Und was heute auf uns zukommt, bei den Witterungsverhältnissen, das werden wir sehen." Hagl bugsiert seit 36 Jahren Busse durch den dichten Münchner Verkehr.

Nachwuchssorgen: Große Rentenwelle steht an

Doch die bayerischen Verkehrsbetriebe haben große Nachwuchssorgen. Vier von zehn Tram-, U-Bahn- oder Busfahrern gehen in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand. Das sind tausende Stellen in Bayern. Die Verkehrsbetriebe werben derzeit hunderte Quereinsteiger an, um Ausfälle zu vermeiden.

In Nürnberg versucht Ausbilder Stefan Bauer an einem Schnuppertag sechs potenzielle Azubis für den Job zu begeistern. Die VAG lockt neben einem guten Gehalt mit einem persönlichen Tablet, zusätzlich stehen Kicker und Playstation im Aufenthaltsraum bereit. Denn der Druck bei den Verkehrsbetrieben ist groß: "Wir sprechen ja von der Verkehrswende und bis zum Ende des Jahrzehnts brauchen wir etliche hundert neue Kolleginnen und Kollegen. Und ein Großteil soll sich am besten natürlich aus den Auszubildenden generieren", erklärt Bauer.