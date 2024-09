Gleisbauarbeiten: Einschränkungen im Bayerischen Wald

Bei der Waldbahn im Bayerischen Wald müssen Reisende in den kommenden gut vier Wochen mit Einschränkungen rechnen und auf den sogenannten Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten auf den Strecken der Waldbahn im Bereich der sogenannten "Zwieseler Spinne". Dort werden laut dem Betreiber Länderbahn AG Weichen, Signale und Gleise erneuert.

Zum Artikel: Waldbahn: Anhaltende Sommerhitze verzieht die Gleise

Statt Waldbahn-Züge fahren Ersatzbusse

Von heute (2.9.) bis zum 11. September ist die Waldbahnstrecke zwischen Zwiesel und dem Grenzbahnhof in Bayerisch Eisenstein (RB35) gesperrt. Zwischen den beiden Bahnhöfen fahren Busse. Weil sich deswegen Ankunfts- und Abfahrtszeiten verschieben, verändern sich im Vergleich zum sonst gültigen Fahrplan auch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge zwischen Zwiesel und Plattling.

Die Bahnlinie zwischen Zwiesel und Grafenau (RB36) ist von heute (2.9.) an bis zum 7. September gesperrt, auch hier fahren statt den Waldbahn-Zügen Busse.

Bauarbeiten: Es kann zu Lärmbelästigungen kommen

Die Strecke zwischen Zwiesel und Bodenmais (RB37) wird ab dem 8. September bis zum 3. Oktober gesperrt. Dort werden auch Gleise erneuert. In diesem Zusammenhang weist die zuständige Länderbahn AG darauf hin, dass auch in der Nacht und an den Wochenenden gearbeitet wird und es deswegen zu Lärmbelästigung kommen kann. Die soll aber laut der Mitteilung des Bahnbetreibers auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der auf der Strecke zwischen Zwiesel und Bodenmais eingesetzte Schienenersatzverkehr orientiere sich am normalen Zugfahrplan und weiche nur wenige Minuten davon ab, heißt es weiter. Die Anschlusszüge in Zwiesel würden erreicht.

Die Länderbahn weist darauf hin, dass im Schienenersatzverkehr die Fahrradmitnahme nicht garantiert werden könne, auch Kinderwagen könnten nur in einem begrenzten Umfang transportiert werden. Personen, die mobilitätseingeschränkt sind, sollen sich vor Reisebeginn in der Mobilitätszentrale der Waldbahn (030/65212888) anmelden, damit bei Bedarf entsprechend geeignete Busse zur Verfügung stehen.