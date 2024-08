Waldbahn: Anhaltende Sommerhitze verzieht Gleise

Die anhaltend hohen Temperaturen in Bayern machen sich nicht nur in den Städten bemerkbar, sondern führen auch in ländlichen Regionen zu Problemen. Betroffen ist der Schienenverkehr im Bayerischen Wald.

Gleisverwerfungen durch Hitze: Zugverkehr auf der Waldbahn unterbrochen

Wie die private Länderbahn, Betreiberin der Waldbahn, am Mittwoch bekannt gab, haben sich auf einem Streckenabschnitt die Gleise verzogen. Besonders betroffen ist die Strecke zwischen Teisnach und Gotteszell, auf der seit dem letzten Wochenende "starke Gleisverwerfungen" aufgetreten sind.

Zugverkehr zwischen Teisnach und Gotteszell eingestellt

Aufgrund der Gleisverwerfungen können auf dem betroffenen Streckenabschnitt vorerst keine Züge mehr fahren. Als Alternative hat die Länderbahn Schienenersatzbusse eingesetzt, um die Fahrgäste weiterhin ans Ziel zu bringen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Transport von Fahrrädern in den Bussen nicht garantiert werden kann, da die Kapazitäten möglicherweise nicht ausreichen.

Die Reparatur der verzogenen Gleise kann derzeit nicht durchgeführt werden, da die anhaltend hohen Temperaturen dies verhindern. Die Länderbahn hofft jedoch, die Reparaturarbeiten in der kommenden Woche abschließen zu können, sofern die Wetterbedingungen dies zulassen.

Zugverkehr nach Viechtach nicht betroffen

Der Zugverkehr auf dem zweiten Teil der Bahnlinie zwischen Teisnach und Viechtach läuft derweil ohne Einschränkungen weiter. Fahrgäste, die diese Strecke nutzen, sind von den aktuellen Problemen nicht betroffen. Die Länderbahn bittet alle Reisenden vor Fahrtantritt die aktuellen Fahrplanänderungen zu prüfen.