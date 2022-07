Streitpunkt Schottergärten: Reichen kommunale Lösungen?

Sie sind in vielen Orten Bayerns umstritten, nahezu jeder scheint eine Meinung zu ihnen zu haben: Schottergärten sind ein Aufreger-Thema. Für die einen sind sie vor allem praktisch, unkompliziert und schick – andere hingegen sehen in den steinigen Schottergärten einen Mangel an Geschmack und ein Problem für Tiere und Pflanzen. Die Gestaltung des eigenen Vorgartens ist nicht nur unter Nachbarn zum Politikum geworden, sondern beschäftigt tatsächlich auch Politiker in Bayern.

Seit 2021: Kommunen dürfen Schottergärten verbieten

Der Freistaat ermöglicht Kommunen rechtlich schon seit der Reform der Bayerischen Bauordnung vom Februar 2021, reine Schottergärten zu verbieten. Denn solche Gärten tragen wie Betonflächen zur Flächenversiegelung und somit zu steigenden Temperaturen bei. Die Folgen dessen sind für Natur und Mensch spürbar. Auch Bayern kämpft zunehmend mit großer Hitze und hohen Temperaturen. Im Freistaat wird es immer heißer: Die Zahl der Hitzetage mit einer Tageshöchsttemperatur von mehr als 30 Grad Celsius hat sich seit den 1950er Jahren in Bayern verdreifacht.

Streit um die Gartengestaltung auch im Rathaus

Doch so aufgeladen, wie das Thema unter Nachbarn diskutiert wird, so geht es auch in den Rathäusern weiter. Bayernweit gibt oder gab es Streit um die Schottergärten: Erlangen, Würzburg, München. Und jüngst auch im oberbayerischen Penzberg: Hier wollte man im Rathaus versuchen, das Problem um die Flächenversiegelung und den Hitzestau, den Schottergärten mit sich bringen, kommunal zu lösen.

Ein Jahr lang haben die Fraktionen im Penzberger Voralpenland verhandelt. Die Idee - von den Fraktionen der Grünen und von "Penzberg Miteinander" angestoßen - war, dass eine neue Frei-Flächen-Gestaltungssatzung Schottergärten und betonversiegelte Flächen künftig aus dem Stadtbild verdrängen sollte. So wollte die Stadt Penzberg ihren Beitrag dazu leisten, dass sich stauende Hitze durch Flächenversiegelung nicht ein noch größeres Problem wird. Von der Regelung der Satzung wären nach Informationen des BR-Politikmagazins "Kontrovers" auch einige bereits bestehende Gärten betroffen gewesen.

Keine Lösung in Penzberg gefunden

Doch das Ergebnis im Stadtrat Penzbergs war: ernüchternde Unzufriedenheit auf allen Seiten. Denn der lang verhandelte Kompromiss fiel am Ende, nach einem Jahr Diskussion, durch: für Vertreter von SPD und CSU ging die Satzung schlicht zu weit. Für die Fraktionen der Grünen und "Penzberg Miteinander" unverständlich:

"Es werden uns verschiedene Sachen entgegenhalten wie Gängelei. Aber Gängelei gibt es für uns in diesem Zusammenhang nicht. Für uns ist es ein Sieg des Individualismus vor dem Gemeinschaftswohl." Annette Völker-Rasor, Fraktion "Penzberg Miteinander"

Statt eines Schottergarten-Verbots gibt es nun zumindest einen Leitfaden mit Gartenbau-Empfehlungen.

Kontrovers: Hitze in Bayern – Streit um Schottergärten