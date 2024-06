"Sieg Heil"-Rufe in Münchner Gaststätte – Polizeieinsatz

Polizeieinsatz in einem Münchner Traditionslokal: Dort sollen Gäste am Dienstagabend die Nazi-Parole "Sieg Heil"-Rufe gegrölt haben.

"Sieg Heil"-Rufe: Personal alarmiert Polizei

Eine Zeugin berichtete dem Bayerischen Rundfunk, an einem Tisch habe rund ein Dutzend junger Männer im Alter zwischen etwa 20 und 30 Jahren gesessen. Gegen 19 Uhr sei einer der Männer aufgestanden. Mit einem Schnapsglas in der Hand habe er eine kurze Rede gehalten und dabei mehrfach "Sieg" gerufen. Aus der Gruppe sei daraufhin "Heil" zurückgeschallt.

Andere Gaststättenbesucher informierten das Personal, das die Polizei alarmierte. Die Gruppe wurde bis zum Eintreffen der Streifen am Weggehen gehindert. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass es einen größeren Einsatz in der Gaststätte gab, weitere Informationen seien frühestens am Mittwoch erhältlich.

Mehrfach ausländerfeindliche Parolen

In jüngster Zeit kam es in Deutschland mehrfach zu Vorfällen, bei denen rassistische Parolen gegrölt wurden. Für große Empörung sorgte Ende Mai ein Video, aufgenommen auf Sylt, in dem Partygäste auf das Lied "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" grölten.

Kurze Zeit später kam es auf der Erlanger Bergkirchweih zu einem ähnlichen Vorfall, hier ermittelt der Staatsschutz ebenso wie zu dem Sylt-Video. Beim Pfingstfest in Bad Kötzting sollen die rechtsextremen Parolen ebenfalls gesungen worden sein, einige Volksfestbesucher sollen zudem den Hitlergruß gezeigt haben.