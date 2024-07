Flucht vor der Polizei: 72-Jähriger verunglückt tödlich

Auf der Flucht vor der Polizei ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 72 Jahre alter Mann auf der B12 kurz vor dem Grenzübergang Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau mit seinem Auto tödlich verunglückt.

Polizei bricht Verfolgung ab

Der Mann war den Beamten gegen Mitternacht durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung. Sie wollten ihn deshalb kontrollieren. Doch der Fahrer des Wagens aus dem Raum Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg reagierte nicht auf Blaulicht und Anhaltesignale, sondern gab Gas. Dabei flüchtete er mit so hoher Geschwindigkeit, dass die Polizisten die Verfolgung aus Sicherheitsgründen einstellten.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Wenig später entdeckten die Beamten den Wagen dann aber neben einer Böschung. Er war gegen ein Betonfundament geprallt. Der 72-Jährige wurde dabei getötet. Laut Polizei war er offenbar nicht angegurtet. Den genauen Unfallhergang soll jetzt ein Gutachter klären. An der Unfallstelle waren mehrere Feuerwehren, auch aus Tschechien, im Einsatz. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen des Unfalls, sich zu melden.