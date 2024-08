Fachwerkhaus einsturzgefährdet: Straße in Aschaffenburg gesperrt

Die Dalbergstraße in der Altstadt von Aschaffenburg ist wegen eines einsturzgefährdeten Fachwerkhauses weiterhin teilweise für Fahrzeuge gesperrt. Mittlerweile können Fußgänger und Radfahrer die gegenüberliegende Straßenseite wieder gefahrlos nutzen. Gegenüber von dem leerstehenden Gebäude hat die Stadt am Donnerstagvormittag ein schützendes Tunnelgerüst installieren lassen, sollten Teile des Hauses abbrechen. Auch an den Nachbargebäuden wurden entsprechende Tunnelgerüste aufgestellt.

Tragendes Gebälk so stark geschädigt, dass Stabilität infrage steht

Laut einem Mitarbeiter des Bauamts drohen die beiden obersten Etagen des dreistöckigen Gebäudes einzustürzen. Bei einer Begehung am Mittwoch wurde festgestellt, dass die Balken des Hauses stark geschädigt sind und dass deshalb die Stabilität der oberen Stockwerke nicht mehr gewährleistet ist. Bauarbeiter hatten bei Sanierungsarbeiten in dem Haus bei der Leitstelle in Aschaffenburg um einen Erkundungsauftrag gebeten, weil tragende Holzelemente offenbar lose waren.

Statiker soll Standsicherheit prüfen und Gebäude sichern

Die Hauseigentümer sind verständigt, schreibt die Stadt Aschaffenburg in ihrer Pressemitteilung. Nun werde ein Statiker gesucht. Der muss die Standsicherheit prüfen und weitere Maßnahmen planen. Die Einbahnstraßenreglung zwischen Einmündung Suicardusstraße und Einmündung Schlossgasse wird aufgehoben, damit Anlieger und Lieferanten für Gaststätten und Geschäfte jeweils bis zur Sperrung anfahren können.

Straßensperrung könnte sich aufs Stadtfest auswirken

In zwei Wochen findet das Stadtfest statt, das sich über die ganze Innenstadt erstreckt, auch über den Dalberg. Ob das einsturzgefährdete Haus Einfluss darauf haben wird, und etwa weitere Sperrungen notwendig sind, muss noch geklärt werden. Laut Sprecherin der Stadt ist am späten Nachmittag auch zu dieser Frage ein Treffen mit den zuständigen Amtsleitern geplant.