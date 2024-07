Explosion in Memmingen: Polizei geht von Gasaustritt aus

Am frühen Freitagabend hat eine Explosion ein Memminger Wohngebiet erschüttert. Nur wenige Minuten später liegt ein ganzes Reihenhaus in Schutt und Asche. Die Zerstörung ringsum ist enorm, aus den Trümmern eines Nachbarhauses bergen Rettungskräfte einige Stunden später die Leiche eines 17-Jährigen.

Polizei hält Gasexplosion für wahrscheinlich

Schnell entsteht der Verdacht: Ein Gasleck könnte die Explosion ausgelöst haben. Anwohner berichten vom entsprechenden Geruch. Inzwischen ist klar: Die Polizei geht von einer Gasexplosion als Ursache aus, die Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Das Gasnetz ist laut Polizeisprecher Christian Lindstedt überprüft worden und sicher. Aktuell laufen in der Reihenhaussiedlung die Aufräumarbeiten. Die umliegenden Häuser sind evakuiert und etwa 15 Personen sind in einer Notunterkunft der Stadt Memmingen untergebracht.

17-Jähriger tot im Nachbarhaus

Die Explosion hatte sich am frühen Freitagabend ereignet und das gesamte Gebäude am Ende der Straße zerstört sowie umliegende Reihenhäuser beschädigt. In den Trümmern eines Nachbarhauses fanden Rettungskräfte noch am Abend die Leiche eines 17-Jährigen, der als vermisst gegolten und sich zum Zeitpunkt der Explosion in seinem Jugendzimmer befunden hatte. Bei dem Rettungseinsatz wurden außerdem zwei Feuerwehrleute leicht verletzt.

Derzeit überprüft das Technische Hilfswerk die umliegenden Mehrfamilienhäuser und Gebäude auf Schäden, besonderes Augenmerk liegt auf zerstörten Fenstern, weil im Laufe des Tages noch Regen angekündigt ist. Kehrmaschinen beseitigen die Überreste von geborstenen Ziegelsteinen und Glasscheiben, auch eine Polizeidrohne ist im Einsatz.

Schock und Betroffenheit in Memmingen

Der 68 Jahre alte Bewohner des Hauses war zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause und blieb dementsprechend unverletzt. Die Anwohner aus den umliegenden Häusern zeigten sich am Morgen nach der Explosion schockiert und berichten von einer starken Druckwelle, die für die massive Zerstörung verantwortlich war. Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zeigte sich betroffen und versprach bestmögliche Hilfe für die Angehörigen, besonders hinsichtlich der Notfallseelsorge.