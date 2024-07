Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Explosion in Memmingen: Wohnhaus eingestürzt

In Memmingen ist am frühen Freitagabend ein Wohnhaus explodiert. Noch ist die Lage unübersichtlich. Ob es Verletzte gibt und was die Explosion ausgelöst hat, ist unklar. Einsatzkräfte arbeiten sie durch dichten Rauch vor. Überall liegen Trümmerteile.