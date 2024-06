Ewiger Zoff ums Wonnemar – Schwimmbad soll jetzt doch öffnen

Als eine Schande für die Stadt und Lachnummer bezeichnen Menschen in Marktheidenfeld bei einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks die Situation rund um das Erlebnisbad Wonnemar. An eine zeitnahe Wiedereröffnung wollte keiner der Befragten glauben. Das ist erst wenige Tage her. Kurz darauf hat die Interspa-Gruppe die Presse über die Öffnung des Schwimm- und Saunabereichs des Bades am Donnerstag um 10 Uhr informiert. Ein Blick hinter die Kulissen lässt aber erahnen, dass die verworrene Lage mit einer Eröffnung des Schwimmbads nicht gelöst sein wird.

Chronik der Ereignisse

2012 baut die Stadt Marktheidenfeld gemeinsam mit Interspa das Wonnemar. Die Interspa-Gruppe ist ein Konzern mit Sitz in Stuttgart, der auf Bäder spezialisiert ist. Der Vertragsdeal mit der Besitzgesellschaft: Interspa betreibt das Bad für 30 Jahre und bekommt das sogenannte Erbbaurecht. Damit darf Interspa Gebäude auf dem Grundstück errichten, ohne dass das Grundstück dem Unternehmen gehört. Das Grundstück der Stadt ist also nur gepachtet. Die Stadt zahlt genau so lang das Darlehen, jährlich etwa 840.000 Euro. Als Betreiber setzt Interspa seine Betriebsgesellschaft ein.

Interspa meldet Insolvenz an

Über die Jahre kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten, was die Übernahme diverser Kosten betrifft. Zum Zerwürfnis kommt es dann während der Pandemie: Im September 2020 meldet Interspa Insolvenz an und kündigt im Januar 2021 sowohl alle Beschäftigten als auch die Versorgerverträge. Um Schäden am Bad zu vermeiden, gründet die Stadt Marktheidenfeld selbst eine Bädergesellschaft, die den Notbetrieb übernimmt.

Stadt Marktheidenfeld will das Wonnemar zurück

Während dieses Notbetriebes wird ein jahrelanger Betrug aufgedeckt: von 2013 bis 2020 soll der Betreiber illegal Wasser an der Wasseruhr vorbeigepumpt haben. Der Schaden für die Stadt soll sich auf 80.000 Euro belaufen, das Amtsgericht verurteilt Interspa zu einer Geldstrafe von 9.000 Euro.

In der Folge fordert die Stadt den sogenannten "Heimfall" des Wonnemars. Die Stadt Marktheidenfeld will das Schwimmbad also zurück, das auf städtischem Grund steht. Laut dem Gesetz zum Erbbaurecht ist das möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten. Die Stadt argumentiert damit, dass Interspa den vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkomme.

Neuer Betreiber kündigt Eröffnung an

Im Februar 2021 verkauft Interspa mehrere ihrer Bäder in Deutschland, darunter auch das Wonnemar in Marktheidenfeld an die neu gegründete Aim Spa Deutschland GmbH aus Passau. Aim Spa übernimmt den Betrieb in Marktheidenfeld und tauscht über Nacht die Schlösser aus, sodass die Bädergesellschaft der Stadt Marktheidenfeld keinen Zutritt mehr hat. Die Stadt erklärt zum zweiten und dritten Mal den "Heimfall", fordert 150.000 Euro von Interspa für die Kosten des Notbetriebes und zieht vor ein Schiedsgericht. Währenddessen kündigt Aim Spa im Frühjahr 2022 die baldige Wiedereröffnung des Bades an, was nicht passiert.

Schiedsgericht urteilt zugunsten der Stadt

Im Juli 2022 schreibt der Verein Deutsche Institution für Schiedsgerichtbarkeit das Wonnemar der Stadt zu. Der Insolvenzverwalter von Interspa erklärt den Schiedsspruch für nichtig. Vor dem Landgericht Würzburg geht es im Februar 2023 in einer Güterverhandlung darum, dass der Betreiber unter anderem die Leitungen im Bad keimfrei hält. Dabei bietet der Insolvenzverwalter der Stadt das Wonnemar für sieben Millionen Euro zum Kauf an. Die Stadt lehnt wegen inakzeptabler Konditionen ab. Sie erhält das Recht auf regelmäßige Kontrollgänge im Bad.

Marktheidenfeld erhält Erbbaurecht zurück, das Bad aber nicht

Die Stadt Marktheidenfeld zieht vor das Oberste Landesgericht in München, das im Dezember 2023 die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches bestätigt. Der Insolvenzverwalter der Interspa Besitzgesellschaft überschreibt der Stadt das Erbbaurecht, die Schlüssel zum Wonnemar bekommt die Stadt aber nicht.

Der Grund: Ein Pachtvertrag aus dem Jahr 2012 habe die Interspa-Betriebsgesellschaft zur Besitzerin gemacht, die mittlerweile unter dem neuen Namen 0815 Men & Sta GmbH auftritt. Die bisher erstrittenen Urteile seien demnach hinfällig gegen den neuen Besitzer.

Stadt sieht Betreiber zu Unrecht im Bad

Die Stadt sieht das anders. Bürgermeister Thomas Stamm (parteilos) sagt im BR24 Interview: "Der Pachtvertrag zwischen der Interspa Besitz- und Betriebsgesellschaft ist aus unserer Sicht gekündigt und deswegen ist die 0815 Men & Sta GmbH zu Unrecht im Bad." Um das Wonnemar endgültig zurückzubekommen, klagt die Stadt gegen den Betreiber Ende Juni vor dem Landgericht Würzburg. Es geht um die Vollstreckbarkeit und die Herausgabe des Bades.

Intention der Eröffnung?

Auch mit der geplanten Eröffnung des Wonnemars am Donnerstag ist der Streit also noch nicht vom Tisch. Warum der Betreiber das Schwimmbad vor dem Prozess eröffnen möchte, darüber will Stamm nicht spekulieren. Interspa antwortet in einem schriftlichen Statement an die BR24 Redaktion, dass "ein guter siebenstelliger Betrag investiert wurde, um das Bad entsprechend instand zu halten und betriebsbereit zu halten. Dies würde man nicht machen, wenn die finanziellen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Aktuell wächst die Interspa Gruppe stark und hat in den letzten zwei Jahren neue Standorte eröffnet. Weitere Neueröffnungen werden folgen."

Die Wiederinbetriebnahme habe man der Stadt Marktheidenfeld bereits zum Jahresbeginn angezeigt. Interspa verfolge keine politischen Ziele, sondern möchte seinem Anspruch gerecht werden, und das Wonnemar "als wichtige Freizeit- und Sport-Infrastruktur der Bevölkerung Marktheidenfelds und Umgebung wieder zugänglich zu machen".

Sollte das Wonnemar am Donnerstag eröffnen, wird das wohl zumindest bis zum Prozess Ende Juni auch so bleiben.