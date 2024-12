Erstes Wintersport-Wochenende: Hochbetrieb am Ochsenkopf

Der Parkplatz Ochsenkopf Nord in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth war am Sonntag bereits um 11 Uhr belegt. Viele Wintersportfans mussten sich anderweitig nach einem Parkplatz umschauen. Und auch an der erst 2023 eröffneten Kabinenbahn mit 40 Gondeln, die Platz für jeweils zehn Personen bietet, standen die vielen Ski- und Snowboardfahrer Schlange.

Der Besucherandrang am Ochsenkopf verlagerte sich am Wochenende fast einseitig auf die Nordseite des Berges. Zwar wurde erst Anfang Dezember im Warmensteinacher Ortsteil Fleckl die neu gebaute Ochsenkopf Südbahn mit 21 Gondeln in Betrieb genommen. Das Problem: Die Skiabfahrt bleibt hier vorerst noch gesperrt.

Südpiste wegen zu wenig Schnee noch gesperrt

"Die Südpiste ist leider nicht beschneibar. Wir sind hier vollständig auf Naturschnee angewiesen und der reicht leider noch nicht aus, um die Piste zu öffnen", sagt Andreas Schreyer, Liftbetreiber der Ochsenkopf Seilbahnen. Die Nordpiste hingegen kann man mit Kunstschnee präparieren. Das wurde auch in diesem Jahr gemacht. "Ohne Kunstschnee wäre hier in den letzten Jahren nicht mehr viel gegangen", fügt Schreyer an.

Wasserschutzgebiet macht Beschneiung der Südpiste nicht möglich

Schon des Öfteren habe man überlegt, so der Liftbetreiber, auch die Südpiste zu beschneien. Das Problem: "Wir haben auf dieser Seite ein Wasserschutzgebiet. Das ist dann natürlich nicht so einfach. Wir sind in Kontakt mit allen Verantwortlichen, um vielleicht eine Lösung zu finden. Aber man muss hier dann schon auch Prioritäten setzen, was wichtiger ist." Auf der Südseite setze man vor allem auch auf Wanderer und Mountainbiker. Sonst hätte man die neue Gondelbahn nicht gebaut: "Wir waren von Anfang an überzeugt, dass dieses Konzept für die Region gut ist. Und bislang haben wir unsere eigenen Erwartungen echt übertroffen", freut sich Schreyer.

Täglich über 2.000 Wintersportfans

Der Liftbetreiber der Ochsenkopf Seilbahnen schätzt, dass es seit Donnerstag täglich mindestens 2.000 Besucherinnen und Besucher waren, die die neuen Gondelbahnen genutzt haben. "Das sind sehr gute Werte. Mit den neuen Bahnen haben wir auch kürzere Wartezeiten. Aber man muss auch sagen: Irgendwo ist die Kapazität begrenzt. Und wenn der Parkplatz voll ist, ist er voll. Dann können wir hier auch nichts mehr ändern, auch wenn die Ordner ihr Bestes geben. Sonst macht es ja auch auf dem Berg keinen Spaß mehr."