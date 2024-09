Erlebnis Schachten: Neuer Naturlehrpfad im Arbergebiet eröffnet

Im Bayerischen Wald gibt es jetzt einen neuen Naturlehrpfad: Unter dem Namen "Erlebnis Schachten" wurde eine 32 Kilometer lange Rundroute eröffnet.

Entstanden ist der Wanderweg durch die Zusammenführung bestehender Wege, die nun eine einzigartige Tour durch das Arbergebiet zwischen Bodenmais und Drachselsried bilden, verspricht die Tourist-Info Bodenmais im niederbayerischen Landkreis Regen.

Schachten - Historische Bergwiesen mit Geschichte

Der "Erlebnis Schachten"-Pfad führt zu insgesamt acht sogenannten Schachten. Die Schachten sind hochgelegene Bergwiesen, die über Jahrhunderte hinweg für die Sommerweide von Rindern und deren Nachtlager genutzt wurden. Noch heute besitzen einige wenige Landwirte in Bodenmais das traditionelle Weiderecht, das es ihnen erlaubt, ihre Rinder im Sommer auf diesen Wiesen weiden zu lassen. Das Besondere: Auf ein paar Schachten kann man sogar heute noch Rinder hinter dem Zaun beobachten.

Informative Stationen entlang des Wegs

Entlang der gesamten Strecke gibt es zahlreiche Infotafeln, die die mehr als 500 Jahre alte Geschichte der Schachten erklären. Die Tafeln vermitteln auch interessante Informationen zum Weiderecht und zur Bedeutung der Wiesen für den Natur- und Artenschutz. Mit dem Smartphone können die Wanderer an den Tafeln QR-Codes scannen, die Videos und Audios zum Thema anzeigen. So wird der Wanderweg auch zu einem multimedialen Erlebnis.

Eine Tour durch Natur und Geschichte

Der Schachtenweg ist besonders interessant, weil er nicht nur durch die landschaftlich schöne Natur des Bayerischen Waldes führt, sondern auch einen tiefen Einblick in die Weidegeschichte der Region bietet. Zu den Schachten, die entlang des Weges liegen, gehören der Buchhüttenschachten, das Mittagsplatzl und der Arberschachten. Diese Wiesen sind Zeugnisse der langjährigen Nutzung durch die Landwirtschaft und erzählen von einer Zeit, in der das Weiderecht eine wichtige Rolle spielte.

Für flotte und gemütliche Wanderfreunde geeignet

Die gesamte Strecke ist anspruchsvoll und kann an einem Tag bewältigt werden. Doch wer möchte, kann die 32 Kilometer lange Wanderung auch auf zwei Tage aufteilen und zum Beispiel in der Chamer Hütte am Kleinen Arber übernachten. Mehr Informationen gibt es hier [externer Link].

Der neue Schachtenweg ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Bodenmais und Drachselsried, des Naturparkvereins Bayerischer Wald und des Forstbetriebs Bodenmais. Für die Kosten von 57.000 Euro gab es rund 40.000 Euro Zuschuss vom bayerischen Umweltministerium.