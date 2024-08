Erfolglose Suche: 80-jähriger Schwimmer im Jägersee vermisst

Im Nürnberger Land hat es am Wochenende eine große Suchaktion gegeben. Ein Mann wird seit dem Schwimmen im Feuchter Jägersee vermisst. Laut Polizei hatte eine Zeugin den 80-Jährigen ins Wasser steigen sehen, doch seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Zeugin alarmiert Polizei

Der 80-Jährige geht regelmäßig in dem See schwimmen. So auch am vergangenen Samstag gegen 15.15 Uhr, wie eine Zeugin bestätigen konnte. Üblicherweise schwimmt der Senior vom östlichen zum westlichen Ufer, verlässt dort den See und läuft dann zu seinen Sachen zurück. Doch nachdem er gegen 18 Uhr immer noch nicht zurückgekehrt war, verständigte die Frau die Polizei.

Die Einsatzkräfte begannen sofort, den Mann zu suchen: Die Feuerwehr ging das Ufer ab, Taucher der Berufsfeuerwehr Nürnberg suchten unter Wasser mit Sonar. Zudem kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Gegen 22.00 Uhr setzte die Polizei am Samstag auch noch spezielle Wassersuchhunde ein - doch ohne Erfolg.

Suche zunächst eingestellt

Noch immer bleibt der 80-Jährige verschwunden. Am Sonntag fand laut Polizei keine weitere Suche am See statt. Man habe bereits am Vortag alle möglichen Maßnahmen eingeleitet, teilte die Pressestelle mit.