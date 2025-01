Schwarmbeben im Egergraben: Im Fichtelgebirge bebt die Erde

"Also die berühmten Gläser im Schrank werden in den letzten Tagen ziemlich sicher bei niemandem gewackelt haben", sagt Roland Eichhorn und lacht. Eichhorn ist Abteilungsleiter des Geologischen Dienstes des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) – also Bayerns oberster Geologe. Zusammen mit einem Kollegen vom Erdbebendienst Bayern überprüft er an diesem Tag die Erdbebenmessstation in Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth.

Epizentrum liegt unter dem tschechischen Nový Kostel

Diese Messstation bildet mit sechs weiteren rund um Marktredwitz ein eigenes Messnetz. In der Gegend bebt die Erde regelmäßig. Das Epizentrum liegt meist unter Nový Kostel (deutsch Neukirchen), einem tschechischen Dorf in der Region Eger – so auch im aktuellen Fall.

Dort verläuft der Egergraben, eine Bruchzone der europäischen Kontinentalplatte. Dazu kommt eine weitere geologische Bruchzone mit Nord-Süd-Ausrichtung, die Fachleute erst vor wenigen Jahren entdeckt und nachgewiesen haben. Genau dort, wo sich die beiden Brüche schneiden, liegt Nový Kostel. "Deswegen gibt es dort eben die meisten kleinen Mini-Erdbeben, weil dort das Magma am weitesten nach oben kommen kann", erklärt Roland Eichhorn.