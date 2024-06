Elementarschadenversicherung: Was Buschmann jetzt vorschlägt

Nur mit Gummistiefeln kann Helmut Breyer den Keller seines Hauses in Baar-Ebenhausen betreten – selbst zwei Wochen nach dem Hochwasser. Die Häuser hier am Stockauer Anger hat es besonders schlimm erwischt, nur wenige hundert Meter ist der Fluss Paar entfernt. Am Straßenrand stapelt sich der Besitz der Anwohner aus den vollgelaufenen Kellern – inzwischen ist es nur noch Schrott.

Längst hätte der Fluss durch einen Schutzwall vor Hochwasser gesichert sein sollen. Doch daraus wurde bislang nichts, denn unter anderem wollen nicht alle Grundstückseigentümer Teile ihres Grundstückes dafür verkaufen.

Elementarschadenversicherung: Kaum Angebote im Risikogebiet

Eine Entscheidung, die sich auf die Gemeinschaft auswirkt - denn ohne Hochwasserschutz keine Elementarversicherung, erzählt Breyer im BR-Politikmagazin Kontrovers: "Da sagt jede Versicherung: 'Ja, wo wohnst du? Aha, 85107 Baar-Ebenhausen an der Paar.' Die wissen doch die ganzen Schäden von 2013. Du kannst das ja als Normalsterblicher gar nicht versichern." Bei mehreren Versicherern habe er es bereits versucht – doch nie ein Angebot für eine Elementarschadensversicherung bekommen.

Pflicht zur Versicherung oder Pflicht zum Angebot?

Geht es nach Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), soll sich das bald ändern, wie er im Kontrovers-Interview sagt: "Menschen, die eine Versicherung wollen, sollen eine bekommen." Im Klartext: Wenn es nach ihm geht, sollen Versicherungen verpflichtet werden jedem Eigentümer ein Angebot zur Elementarschadenversicherung zu machen.

Viele Länderchefs, wie jüngst auch Markus Söder (CSU), fordern schon lange eine verpflichtende Elementarschadenversicherung für Hauseigentümer. Eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern, in der auch der Bundesjustizminister Mitglied ist, soll einen Vorschlag erarbeiten. "Jeder, der schon einen Versicherungsvertrag hat, soll eine Erweiterung angeboten bekommen", sagt Buschmann vor diesem Hintergrund. "Und jeder, der eine neu abschließt, soll immer auch die Möglichkeit haben, Elementarschäden mit abzudecken."

Abgelehnte Versicherung: keine Hilfe mehr für Hochwasseropfer?

Daran, dass die Elementarschadenversicherungen dann, wie im Falle von Breyer und seinen Nachbarn in Baar-Ebenhausen, kostspielig sein werden, ändert dieser Vorschlag nichts. Jedoch erhalten Länder laut Justizminister Buschmann dadurch ein Kontrollinstrument und somit die Möglichkeit, ihre Hilfen einzuschränken: "Es gibt Bundesländer wie Sachsen beispielsweise, die sagen, dass Menschen, für die eine Elementarschadenversicherung erhältlich war, die sich bewusst dagegen entschieden haben, auch keine staatlichen Hilfen bekommen", so Buschmann. "Das haben die Länder also selber in der Hand, wie sie die Förderrichtlinie und die Hilfsrichtlinien ausgestalten."

Im Video: Kontrovers-Interview mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP)