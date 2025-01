Elefantentreffen in Thurmannsbang: Bikerfeeling im Hexenkessel

Tausende Biker verbringen dieses Wochenende mit ihren heißen Öfen im Bayerischen Wald. Bei Thurmannsbang im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau findet das 67. Elefantentreffen statt – mit Motorradfahrern aus ganz Europa.

Der Veranstalter, der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) rechnet mit 3.000 bis 4.000 Teilnehmern. Einige Hundert haben sich bereits Tage vorher auf dem Gelände in Loh eingefunden und ihre Zelte aufgeschlagen. Die Zufahrt ist in diesen Tagen nur Bikern, Anwohnern und Lieferanten erlaubt.

Elefantentreffen – ein Lebensgefühl

Die Biker - viele von ihnen sind jedes Jahr im "Hexenkessel" von Loh - schwören auf die ganz besondere Atmosphäre: Zelte, Lagerfeuer, familiäre Verbundenheit, Biertrinken, Nichtstun und nur Ratschen – das Elefantentreffen sei ein Lebensgefühl, hört man nicht selten. Der Verband schreibt auf seiner Homepage: "Es versteht sich von selbst, dass das Elefantentreffen kein Festzelt mit Livemusik oder andere Animation braucht."

Laut Polizei verlief das Bikertreffen in den letzten Jahren weitgehend friedlich. Betrunkene Randalierer oder nicht vorschriftsgemäß verbaute Auspuffanlagen kommen vor, sind aber eher die Seltenheit.

Wetter? Egal

Die Wettervorhersagen sind den hartgesottenen Motorradfahrern eher egal. "Et kütt wie et kütt – würde der Rheinländer sagen", so ein BVDM-Sprecher zum BR. Die Teilnehmer stellen sich an diesem Wochenende auf alles ein: Schnee, Regen, zwischendurch auch trockene Phasen. Bittere Kälte mit satten Minusgraden ist nicht zu erwarten.

Bikertreffen mit Geschichte

Nach Angaben des BVDM ist es das weltweit älteste Biker-Wintertreffen. Der Name geht auf die legendären Zündapp KS 601-Gespanne zurück, die auch "Grüne Elefanten" genannt wurden und dessen Fahrer sich bereits in den 1950er Jahren im Winter getroffen haben. Damals noch in der Nähe von Stuttgart, später am Nürburg- und am Salzburgring.

Heuer findet das dreitägige Meeting zum 67. Mal statt, zum 35. Mal im Landkreis Freyung-Grafenau. Die Teilnehmer kommen erfahrungsgemäß aus ganz Europa. Besonders stark vertreten waren in den letzten Jahren Italien, Großbritannien, Tschechien und Spanien.