Dreharbeiten für elften Franken-Tatort gestartet

In Nürnberg und Umgebung laufen die Dreharbeiten zum elften Tatort aus Franken. Er trägt den Titel "Ich sehe dich". Regie führen Max Färberböck und Danny Rosness, das Drehbuch dazu schrieb ebenfalls Max Färberböck, gemeinsam mit Catharina Schuchmann.

Ein skelettierter Leichnam und viele Fragen

In dem Fall beschäftigt die Kommissare Felix Voss und Wanda Goldwasser, gespielt von Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid, der skelettierte Leichnam eines seit zwei Jahren vermissten Mannes, der in einer Flussaue bei Nürnberg entdeckt wird. Der Fund wirft Fragen auf. Denn der Mann war zwei Meter tief in der Flussaue begraben. Der zum Todeszeitpunkt 37-jährige Fahrradhändler Andreas Schönfeld, gespielt von Benjamin Schaefer, galt als freundlich und bei den Nachbarn beliebt, und doch müssen die fränkischen Ermittler feststellen: Ein näheres Umfeld hatte er nicht.

Felix Voss ermittelt erstmals ohne Paula Ringelhahn

Kriminalhauptkommissar Felix Voss muss in diesem Fall erstmals ohne seine langjährige Partnerin Paula Ringelhahn ermitteln, wird aber von Wanda Goldwasser tatkräftig unterstützt. Felix Voss fragt sich: Welche Verbindungen haben zum grausamen Tod des Fahrradhändlers geführt? Ein Besuch bei der Mutter des Getöteten, Erika Schönfeld (Marion Reuter), bringt ein liebevolles Mutter-Sohn-Verhältnis zu Tage, der Schmerz ist groß. Bei dem weiteren Versuch, das Leben des Toten zu rekonstruieren, stoßen Felix und Wanda auf die blinde Lisa Blum, dargestellt von Mavie Hörbiger.

Ausstrahlung im Herbst 2025

Produziert wird der Tatort aus Franken von Hager Moss Film im Auftrag des BR. Die Produzentinnen sind Diana Chylla und Kirsten Hager. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius. Die Ausstrahlung im Ersten ist für Herbst 2025 geplant. Derzeit ist der zehnte Tatort aus Franken, "Trotzdem", noch in der ARD Mediathek verfügbar.