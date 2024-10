Die Neue beim Franken-Tatort: Premiere für Lisa Sophie Kusz

Esmeralda Schmuck ist die Neue bei der Spurensicherung. Sie ist es auch, die die Hauptkommissare Felix Voss und Paula Ringelhahn am Tatort auf den aktuellen Stand der Dinge bringt. Lisa Sophie Kusz leiht der Ermittlerin ihr Gesicht.

Kusz lebt seit 20 Jahren in Köln, hat aber die Verbindung zu ihrer alten Heimat Franken nie verloren. Die 40-Jährige ist die Tochter des Nürnberger Schriftstellers Fitzgerald Kusz, der mit Werken wie "Schweig Bub" bekannt wurde. Ihre Eltern besucht die Schauspielerin regelmäßig. Sie erzählt: "Ich hab dort immer noch mein altes Jugendzimmer. Ich finde es einfach toll, wenn ich auch hier arbeiten kann." In Nürnberg zu sein fühle sich an "wie zu Hause".

Lisa Sophie Kusz: Tatort ist "große Ehre"

Im Tatort aus Franken mitzuspielen, ist für Lisa Sophie Kusz eine große Ehre. Auch ihre Familie sei darauf stolz. Dabei hatte Lisa als Kind ganz andere Berufspläne: "Hai-Forscherin oder Ägyptologin", erzählt sie. Beides, und auch die Schriftstellerei, interessiere sie heute noch. Aber: "Irgendwann wusste ich einfach: Ich kann das! Ich will Schauspielerin werden."

Esmeralda Schmuck: Ambitionierte "Klugscheißerin"

Ihren Charakter Esmeralda Schmuck beschreibt Kusz so: "Sie ist sehr eifrig. Und vielleicht ist ihre Ambition, dass sie auch gern Kommissarin wäre." Die Zusammenarbeit mit Schmuck als Kollegin falle den anderen Tatort-Ermittlern nicht immer leicht, denn Kusz sei "eine Klugscheißerin". Kurz vor der Ausstrahlung des Tatorts ist Lisa Sophie Kusz ziemlich aufgeregt, denn am Sonntag wird auch sie den fertigen Krimi zum ersten Mal sehen.

Darum geht's im Tatort Franken "Trotzdem"

Gemeinsam mit Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) ermittelt Kommissarin Ringelhahn im Fall eines Suizids im Gefängnis. Ein 25 Jahre alter Häftling nimmt sich selbst das Leben. Verurteilt war der für den gewaltsamen Tod einer jungen Frau vor drei Jahren. Die Menschen, die den 25-Jährigen kannten, glaubten jedoch an seine Unschuld. Seine Schwestern hatten mit allen Mitteln versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, und sogar der Chef der Nürnberger Polizei hatte insgeheim Zweifel. Kurz nach dem Selbstmord kommt es zu einem zweiten Todesfall: Ein Ehepaar stirbt. Am Ende stehen sich zwei Familien in Nürnberg gegenüber – vereint in Trauer und Verlust, getrennt durch Wut und Schuld. Und die Ermittler müssen versuchen, die blutige Serie zu stoppen.

Regie führten Max Färberböck und Danny Rosness. Auch das Drehbuch hat Färberböck geschrieben, zusammen mit Stefan Betz. Der 73-Jährige hat bereits bei mehreren vorangegangenen Tatort-Folgen Regie geführt. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2023 in Nürnberg, Erlangen und Umgebung statt. Der erste Tatort Franken wurde am 12. April 2015 ausgestrahlt, seither wird jährlich eine Episode mit den Nürnberger Ermittlern gezeigt.