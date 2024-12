Deutschlands Top-Cheerleader trainieren im Fichtelgebirge

Es dauert nur Sekunden, bis sich die zwölf Cheerleaderinnen und -leader zu einer Doppelpyramide aufgebaut haben. Die Männer stehen unten und bilden die sogenannte "Base". Die Frauen im "ersten Stock" sind eine weitere Base, ganz oben positionieren sich die "Flyer". Sie sind es auch, die von der Base nach oben katapultiert werden und in eleganten Drehungen und teil kopfüber bis unter die Hallendecke und zurück fliegen. Eine dicke Matte bedeckt den Hallenboden im Sportcamp Nordbayern des Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) in Bischofsgrün. Stürze kommen selten vor und gehen meist glimpflich aus - hier sind Profis am Werk.

Cheersport immer beliebter

Die 120 Athletinnen und Athleten zwischen 13 und Anfang 30, die von Freitag bis Sonntag gemeinsam trainiert haben, gehören zu den besten Cheersportlern Deutschlands. Und es werden dank Netflix-Serien und anderen Dokus immer mehr: 30.000 junge Leute betreiben mittlerweile diesen Wettkampfsport hierzulande in 350 Vereinen. Nur die besten 36 von ihnen kommen mit zur Weltmeisterschaft nach Orlando im US-Bundesstaat Florida im April 2025. Dort treten vier deutsche Teams an: zwei Junior Teams für alle bis 18 Jahre und zwei Senior Teams für alle älteren. Dann gibt es noch eine Unterteilung in AllGirl-Teams nur mit Mädchen beziehungsweise Frauen und sogenannte Coed-Teams, in denen Frauen und Männer gemischt antreten. Im internationalen Vergleich sind die deutschen Teams ganz vorne mit dabei und hoffen auch im April 2025 in Orlando auf einen oder mehrere Plätze auf dem Treppchen.

Sportcamp Bischofsgrün mit Top-Bedingungen

Der gesamte Nationalkader konnte wegen der perfekten Bedingungen im Fichtelgebirge zum ersten Mal gemeinsam trainieren. Im Jahr 2022 hat der BLSV das Sportcamp auf einer Fläche von 55.000 Quadratmetern eröffnet. Seitdem geben sich Schulklassen, Sportvereine und Spitzensportler die Klinken der Turnhallen in die Hand. Auch der Nationalkader des Cheerleading und Cheerperformance Verbands Deutschland e.V. (CCVD) fühlt sich wohl im Haus, wie Athletensprecherin Verena Blattner versichert: "Es ist eine superschöne Anlage, die Halle ist groß, das Essen ist super, die Zimmer sind schön. Als wir nach Bischofsgrün reingefahren sind, war auch noch alles weihnachtlich geschmückt."

Cheersport ist auch Leistungssport

Cheerleading ist mehr als "Sideline Cheering", wie man es von Basketballspielen oder American Football Matches kennt. Manche betreiben es als Freizeitsport, andere als Wettkampf- oder sogar als Leistungssport. Die sehr athletische Sportart kommt aus den USA und findet in Deutschland immer mehr Anhänger. "Man muss sich absolut aufeinander verlassen können", betont Verena Blattner, die als "Flyer" bei den Seniors im Nationalkader dabei ist. Gewertet wird bei den Wettkämpfen nicht nur die Schwierigkeit der Choreographie, es geht auch darum, sie ohne Fehler und mit passender Mimik auf die Matte zu bringen. "Das ist wie beim Schauspiel", erzählt Verena, "man muss übertreiben, damit beim Publikum etwas ankommt."

Der Lehrgang in Bischofsgrün ist einer von sieben, die das Team vor der WM gemeinsam mit Choreograph und Bundestrainern absolviert. Während die zierliche Verena schon jetzt weiß, dass sie in Orlando mit dabei ist, müssen andere noch zittern. Nur 36 der 120 Mitglieder des Nationalkaders werden im April im Flugzeug nach Orlando sitzen.