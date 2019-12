Silvesterbräuche Skurrile Silvesterbräuche aus aller Welt

12 Trauben, den Koffer packen oder einfach Baden gehen. An Silvester hat jedes Land seine eigenen Bräuche, die für das neue Jahr Glück verheißen sollen. Hier finden Sie besonders skurrile Silvesterbräuche.

Blei gießen, Fondue essen und sich an Mitternacht ein Küsschen aufdrücken, das könnte man als deutsche Silvesterbräuche verbuchen. Doch während wir den Bleiersatz ins kalte Wasser gleiten lassen, bereiten die Spanier schon einmal genügend Trauben vor.

Silvesterbrauch aus Spanien

In Spanien bekommt man kurz vor zwölf ein Cinderella-Gefühl. Nicht, weil man einen Prinzen kennengelernt hat, nein, weil man zu jedem Glockenschlag eine Traube essen muss. Es wird also stressig. Denn wer es nicht schafft, zwölf Trauben mit dem letzten Glockenschlag gegessen zu haben, dem blüht Unglück - daran glauben zumindest die Spanier.

Was trägt man an Silvester in Brasilien?

Die Brasilianer begrüßen das neue Jahr komplett in Weiß gekleidet. Das soll für Frieden stehen. Auch wird an Mitternacht ans Meer gepilgert, wo man Blumen hineinwirft und, während man über sieben Wellen springt, sich etwas wünscht.

Besondere Unterwäsche in Italien

Diesen Brauch kennen schon viele: In Italien trägt man in der Silvesternacht rote Unterwäsche. Was viele jedoch nicht wissen: Dem Brauch nach hilft es nichts, wenn man sich die rote Wäsche selbst gekauft hat. Die Unterwäsche muss ein Geschenk gewesen sein, nur dann kann sie für das neue Jahr Glück bringen.

In Bulgarien vertreibt man Vampire

Am Neujahrstag verkleiden sich die bulgarischen Männer als sogenannte "Kukeri". Dabei tragen sie riesige Tiermasken und schwere Glocken, um die Winterdämonen und mögliche Vampire zu verjagen.

First Footing in Schottland

Wer in Schottland kurz nach Mitternacht Besuch von einem dunkelhaarigen Schotten bekommt, der sollte ihn sofort hereinlassen. Das bringt nämlich Glück. Wenn er dann auch noch Short Bread, Whiskey und ein Stück Kohle dabei hat, dann ist das Glück für das neue Jahr quasi gesichert.

Koffer packen in Mexiko

Wer in Mexiko im neuen Jahr viel reisen möchte, der packt einen Koffer und stellt ihn in der Silvesternacht vor die Tür. Das bringt Reiseglück für das neue Jahr.

Baden gehen in Dänemark

Die Dänen essen zu Silvester "Kransekage", das ist eine Art Baumkuchen, der nicht nur sehr fein schmeckt, sondern auch oft mit der dänischen Flagge verziert wird. In Kopenhagen gibt es neben "Kransekage" essen noch einen Brauch: An Silvester springen unerschrockene Dänen ins eiskalte Hafenbecken der Stadt.