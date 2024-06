Der Aufstieg in die Regionalliga: Woran Vereine scheitern

Nur ein Aufstiegs-Bewerber aus der Bayernliga Süd

Der TSV Landsberg und der FC Deisenhofen sind nicht die einzigen Vereine der Bayernliga Süd, die mit den Auflagen des BFV kämpfen. Nur ein Verein aus der gesamten Liga, der TSV Schwaben Augsburg, hat sich für den Aufstieg in die Regionalliga für die Saison 2024/25 beworben. Das heißt, nur der Tabellendritte steigt in die höhere Liga auf - ganz ohne Relegationsspiele. Der erstplatzierte SV Erlbach und der zweitplatzierte SV Heimstetten werden in der Bayernliga Süd bleiben. In der Bayernliga Nord waren es fünf Vereine, die sich beworben haben.

Der stellvertretende Geschäftsführer des BFV, Fabian Frühwirth, ist dennoch zufrieden mit diesem Ergebnis. Er sieht die Maßnahmen für ein besseres Sicherheitskonzept in der Regionalliga als essenziell – zu groß sind die Gefahren für Ausschreitungen bei einem höheren Besucheraufkommen. Die Vereine müssten sich im Klaren sein, was es bedeute, in der Regionalliga zu spielen, so Frühwirth. Deswegen empfiehlt er nicht jedem Verein den Schritt in die höhere Liga: "Da muss ich für mich, individuell als Verein, fragen: Ist das der Weg, den ich will? Oder ist für mich die Bayernliga eine sportliche Heimat, das Ende der Fahnenstange?", so Frühwirth.

"Die Champions League des Amateure"

Für Vereinspräsident Martin Schmid vom FC Deisenhofen ist es schwer, zu akzeptieren, dass die Bayernliga dieses Ende der Fahnenstange sein soll. Er sieht dabei eher einen Fehler im System, der mit sportlicher Leistung nichts mehr zu tun hat. "Man spricht ja bei der Regionalliga von der 'Champions League der Amateure'. Ich glaube, das ist dann die vierte Profiliga", so Schmid. Für einen Aufstieg um jeden Preis möchte er den Verein finanziell nicht in Schieflage bringen. Da investiere er lieber in die starke Jugendarbeit des FC.