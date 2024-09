"Deine Stimme zählt" – Kinder für die Demokratie begeistern

Der Nürnberger Tessloff Verlag hat in der "Was ist Was"-Reihe am vergangenen Samstag ein neues Buch zum Thema Demokratie publiziert. Das Buch informiert Kinder über Meinungsfreiheit, Grundrechte und politische Prozesse.

Das neue Werk trägt den Untertitel "Deine Stimme zählt". Auf 48 Seiten gibt der neue Band der Buchreihe Kindern ab acht Jahren Antworten auf Fragen wie: Was ist Demokratie? Was machen Abgeordnete bei der Arbeit? Was bedeutet Meinungsfreiheit? Außerdem schildert das Buch den langen Weg zum Frauenwahlrecht und informiert über die Gewaltenteilung und die Aufgaben der Europäischen Union.

"Kinder bekommen das ja mit"

Um Kindern hilfreiche Werkzeuge an die Hand zu geben, beschreibt die Autorin auch "die Kunst, richtig zu streiten" und ermutigt dazu, sich aktiv in die Demokratie einzubringen. Die Verlegerin Katja Meinecke-Meurer möchte mit dem Buch "Was ist Was – Demokratie" junge Menschen für die Demokratie begeistern. "Wir leben in einer Zeit, in der sich viel verändert. Es wird viel über politische Extreme diskutiert und Kinder bekommen das ja mit. Deshalb müssen wir ihnen das erklären", sagt Meinecke-Meurer. Das Buch solle den Kindern zeigen, "dass Demokratie auch stark sein kann".

Autorin Andrea Weller-Essers ergänzt: Die Kinder sollen lernen, dass sie sich auch selbst beteiligen können. Auf dem Schulhof oder im Gespräch mit Freunden. Weller-Essers sagt: "Es geht darum, seine Meinung zu sagen, aber auch die Meinung der anderen aufzunehmen."

Inhalte vorab kostenlos

Weil das Buch Anfang des Jahres, als die großen Demokratie-Demos stattfanden, noch nicht fertig war, ist der Verlag einen ungewöhnlichen Schritt gegangen und hat Inhalte vorab kostenlos in einer Broschüre zusammengefasst, die auch online kostenlos abrufbar sind. Das Material wird in Schulen eingesetzt oder von Schülerinnen und Schülern heruntergeladen. Über 100.000 Exemplare der Broschüren hat der Verlag inzwischen verteilt.

Außerdem stellt der Nürnberger Verlag auf der Homepage einen Podcast zum Thema bereit. "Die Demokratie bewirkt etwas, und wir können jeden Tag etwas dafür tun", sagt Meinecke-Meurer. Und: "Die Demokratie sind wir. Und das, was wir daraus machen. Das wollen wir Kindern mitgeben."