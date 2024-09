Zum Schulstart: 1.000 Nürnberger Schüler müssen umziehen

Zum Start ins neue Schuljahr am kommenden Dienstag gibt es konkrete Umzugspläne für die rund 1.000 Schülerinnen und Schüler der Dr.-Theo-Schöller-Schule in Nürnberg: Nachdem das Schulgebäude wegen eines großen Wasserschadens nicht genutzt werden kann, wurden die Eltern darüber informiert, wo ihre Kinder ab Schulstart unterrichtet werden. Die Grundschüler werden auf zwei Schulen aufgeteilt, die Mittelschule kommt in ein weiteres Schulgebäude.

Ausweich-Grundschulen: Forchheimer Straße und Thon Espan

Am Montag hat das Schulamt mit einem Brief die Eltern informiert, dass das Schulhaus durch den Wasserschaden in den Sommerferien so stark beschädigt wurde, dass es weiterhin gesperrt bleiben muss. Als Ursache hat die Stadt einen Defekt im Leitungssystem des Altbaus identifiziert. Die Reparaturen im Gebäude werden laut Stadt noch einige Monate in Anspruch nehmen.

Alle Schulanfänger und Kinder der 2. Klasse werden daher im Schulhaus der Grundschule Forchheimer Straße unterrichtet. Alle Kinder der 3. und 4. Klasse in der Schul-Pavillonanlage auf dem Schulgelände der Grundschule Thoner Espan. Alle Kinder bleiben nach Angaben des Schulamts in ihren gewohnten Klassen und behalten auch ihre Lehrerinnen und Lehrer.

Grundschülerinnen und -schüler bekommen Schulbus-Shuttle

Damit die Schülerinnen und Schüler an die beiden neuen Schulstandorte gelangen, hat die Stadt Shuttle-Busse organisiert. Diese bringen die Schüler von der Dr.-Theo-Schöller-Schule zu den entsprechenden anderen Unterrichtsstandorten und wieder zurück.

Von der Sperrung des Schulgebäudes sind auch die Betreuungsgruppen im Anschluss an den Unterricht betroffen, heißt es in dem Elternbrief.

Mittelschülerinnen und -schüler in Herschelschule untergebracht

Alle Schülerinnen und Schüler der Mittelschule können gemeinsam an einer neuen Schule unterrichtet werden. Sie ziehen demnach in das Schulhaus der Friedrich-Wilhelm-Herschelschule. Auch in ihrem Fall bleiben die Klassen und die Lehrerinnen und Lehrer gleich.

Um zur Herschel-Schule zu kommen, sollen sie den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Sie bekommen von der Stadt Nürnberg ein kostenloses 365-Euro-Ticket, "das sie auch in ihrer Freizeit, also am Abend, Wochenende und in den Ferien verwenden können", heißt es in dem Brief an die Eltern der betroffenen Mittelschülerinnen und -schüler.

Alle Informationen finden betroffene Eltern auch auf den Webseiten der Stadt Nürnberg. (externer Link)