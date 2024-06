Damals im Riesending: Rettung aus 1.000 Metern Tiefe

"So einen Notruf hat es bei uns davor noch nie gegeben und danach auch nicht mehr", erinnert sich Stephan Bauhofer von der Bergwacht Bayern in Kontrovers – Die Story. Damals, am Pfingstsonntag, erreicht die Bergwacht Bayern die Nachricht, dass es in der Riesending-Höhle einen Unfall gegeben hat. Die Höhle befindet sich im Untersberg-Massiv zwischen Berchtesgaden und Salzburg und ist die größte und tiefste Deutschlands. "Das Riesending hat nicht umsonst seinen Namen", erklärt Bauhofer. Johann Westhauser und zwei Kameraden sind seit Tagen in der Höhle unterwegs. Dann löst sich Gestein und trifft den Höhlenforscher auf den Kopf. 1.000 Meter unter der Erde. Die beiden Begleiter denken zunächst, er sei tot. Doch der damals 52-Jährige atmet.

Lebensfeindliche Bedingungen

Die Bergwacht Bayern ist mit einer Aufgabe konfrontiert, die sie so noch nie zu lösen hatte. Zunächst konnte sich niemand vorstellen, dass man eine schwerverletzte Person aus dieser Tiefe lebend retten könnte. In der Höhle gibt es tiefe Schächte, einer misst allein 180 Meter, Engstellen, Canyons und Wasserfälle. Die Temperatur beträgt konstant vier Grad bei annähernd 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Bedingungen, die wenig Hoffnung auf eine gelungene Rettungsaktion machen. Erschwerend kommt hinzu, dass an jenem Pfingstwochenende nur wenige Personen mit entsprechenden Höhlenkenntnissen für einen Einsatz zur Verfügung stehen. Stephan Bauhofer aus Berchtesgaden ist zwar Rettungssanitäter und Höhlenretter. Doch er war noch nie zuvor im Riesending. Trotzdem erklärt er sich bereit, gemeinsam mit einem österreichischen Höhlenforscher in die Tiefe zu gehen. Tatsächlich kommen die beiden in Rekordzeit bei dem Verletzten an. Nach nur sieben Stunden erreichen sie Johann Westhauser, der ohnmächtig auf einem wenig geeigneten Lagerplatz liegt. Bauhofer wird ihn dort tagelang pflegen und versuchen warmzuhalten.

Höhlenspezialisten aus ganz Europa helfen

Es wird vier Tage dauern, bis auch zwei Ärzte den Weg in 1.000 Meter Tiefe bewältigen können und eine Diagnose stellen. Der Verletzte leidet unter einem Schädel-Hirn-Trauma, ist halbseitig gelähmt, aber zwischenzeitlich wieder ansprechbar. Die Hoffnung, dass der Patient den Weg zurück an die Oberfläche vielleicht aus eigener Kraft bewältigen kann, ist damit zerschlagen. Zwischenzeitlich sind Höhlenspezialisten aus ganz Europa nach Oberbayern gekommen, um ihre Hilfe anzubieten. Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, THW, Rotes Kreuz und die Bergwacht Bayern organisieren Material, Hubschrauberflüge und Einsatztrupps in und um die Höhle herum. Tagelang arbeiten rund 70 Menschen im Riesending – als Transporteure, als Bautrupps, um die Höhle mit Trittstiften, Schraubanker und Seilen auszustatten. Und es gibt Mannschaften, die sich mit dem Transport des Verletzten abwechseln.

