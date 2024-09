Brandserie in Blaichach: Polizei sucht Täter

Blaichach kommt nicht zur Ruhe. Wieder hat es in der 6.000-Einwohner-Gemeinde im Oberallgäu gebrannt: zum fünften Mal in eineinhalb Wochen. Am Montagabend gegen 22 Uhr hatten Anwohner ein Feuer in einer offenstehenden Garage gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, Personen sind wie in den vorherigen Fällen nicht verletzt worden. Auch der Sachschaden hält sich laut Polizei in Grenzen, sie schätzt ihn auf maximal 2.000 Euro. Doch die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Seit vergangenem Mittwoch spricht die Polizei von einer Serie

Schon als an einem Samstagabend vor eineinhalb Wochen eine Holzhütte am Waldrand von Blaichach in Flammen aufging, ging die Polizei schnell von Brandstiftung aus. Der Grund: Bereits am Vortag hatte einige hundert Meter weiter ein Holzlager gebrannt. Ein Polizeihubschrauber suchte das nahegelegene Waldstück ab, ohne Ergebnis. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet, trotzdem entstand laut Polizei ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Seitdem sind Anwohner verunsichert, von einer Serie sprach die Polizei damals aber noch nicht. Das änderte sich, als vergangenen Mittwoch erneut ein Holzlager brannte. Ein Zeuge hatte eine aufsteigende Rauchsäule über einem bewaldeten Gebiet entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Auch hier konnte die Feuerwehr durch ihr frühzeitiges Einschreiten verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten. Von da an spricht die Polizei von einer Brandserie.

Kripo Kempten hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Noch zweimal hat es seitdem gebrannt: Vergangenen Freitag brach in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus, am Montagabend nun brannten Reifen in einer offenstehenden Garage. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt in allen Fällen und prüft zudem mögliche Zusammenhänge zu weiteren Bränden in der Gegend. Wie bei vorhergehenden Bränden hält sie auch beim jüngsten einen technischen Defekt für höchst unwahrscheinlich. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.