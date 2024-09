Ryanair bleibt: Allgäu Airport rechnet nicht mit Veränderungen

Ende August hatte die Fluggesellschaft Ryanair bekannt gegeben, einige Maschinen vom Flughafen BER in Berlin abzuziehen. Der Grund: Die aus Sicht von Ryanair zu hohen Gebühren.

Am Flughafen in Memmingen, dem Allgäu Airport, fürchtet man nicht, dass ähnliches eintreten könnte. Auf BR-Nachfrage antwortete ein Sprecher des Flughafens, die Airline plane gerade den Flugplan für den Sommer 2025 und man könne über Details keine Auskunft geben, es seien aber bisher keine Einschränkungen bekannt.

Vergleichsweise günstige Preise am Memminger Flughafen

Der Allgäu Airport habe sich zum Ziel gesetzt, der führende Low-Cost Airport in Deutschland zu sein, man achte deshalb auf ein "bewusstes Kostenmanagement, das es uns ermöglicht, attraktive Preise unseren Kunden zu offerieren und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich zu sein", heißt es in der Antwort auf die BR-Anfrage.

Dem Sprecher zufolge erhebt Memmingen eine vergleichsweise günstige Luftsicherheitsgebühr: Während in München beispielsweise deutlich über neun Euro pro Passagier erhoben werden, liegt die Gebühr in Memmingen bei gut 4,50 Euro. Selbst der kleine Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz erhebt eine Gebühr von über acht Euro. Das Geld wird fällig für die Durchsuchung von Passagieren und deren Gepäck. Es wird von den Fluggesellschaften an die Kunden weitergereicht und geht letztlich an den Bund.