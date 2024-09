Brandstiftung? Polizei ermittelt nach Großbrand in München

Die Feuerwehr München war kurz nach drei Uhr in der Nacht auf Montag zunächst wegen eines vermeintlichen Kleinbrands im Stadtteil Hasenbergl alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte in dem Gewerbegebiet eintrafen, stellte sich jedoch heraus, dass mehrere Betonmischer auf dem Gelände einer Baufirma brannten.

Zum Artikel: Polizei München ermittelt in 29 Brandfällen

Mehrere Baustellen-Fahrzeuge und Geräte zerstört

Das Feuer habe durch einen massiven Löschangriff schnell eingedämmt werden können, so Branddirektions-Sprecher Stefan Kießkalt. Bei dem Feuer wurden ein hundert Meter langes Betonförderband, ein Siloturm, mehrere Betonmischer und weitere Baustellenfahrzeuge teilweise oder völlig zerstört.

Hinweise auf Brandstiftung

Der Schaden dürfte nach einer ersten Schätzung mehrere hunderttausend Euro betragen. Laut Polizei gibt es Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Sie ermittelt zur Ursache und sucht deshalb Zeugen.

In München sind in der Vergangenheit immer wieder Baustellenfahrzeuge durch einen Brand komplett zerstört worden. Die Polizei ermittelt in Dutzenden Fällen, die sich in den vergangenen Monaten ereignet haben.