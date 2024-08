Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Nach Chemieunfall in Blaichach: Feuerwehr erneut im Einsatz

Nach Chemieunfall in Blaichach: Feuerwehr erneut im Einsatz

Der Einsatz wegen eines Chemieunfalls in einer Blaichacher Wäscherei war erst seit wenigen Stunden beendet, da musste die Feuerwehr am Dienstag erneut in dieselbe Wäscherei ausrücken. Die Hitze hatte zwei Fässer mit Chemikalien aufgebläht.