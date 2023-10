Brand in Öl-Raffinerie – Arbeiter schwer verletzt

In einer Öl-Raffinerie bei Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Ein 56 Jahre alter Beschäftigter der Raffinerie habe allerdings schwere Verletzungen erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Großaufgebot rückt zum Löschen an

Zahlreiche Einsatzkräfte waren kurz nach 15 Uhr zu dem Brand in der Raffinerie südlich von Neustadt gerufen worden. Die Löscharbeiten konnten noch am Nachmittag beendet werden, so die Polizei.

Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich

Ersten Erkenntnissen nach war das Feuer im Bereich einer Destillieranlage ausgebrochen. Zur Ursache und zum genauen Hergang ist noch nichts bekannt. Genauso ist unklar, wie sich der Mitarbeiter verletzt hatte. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen nach mehrere Hunderttausend Euro. Die Polizei ermittelt.