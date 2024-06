BR24live 11.55 Uhr: Gewalt gegen Polizeibeamte in Bayern

Der Tod eines Polizisten nach dem Messerangriff in Mannheim hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Attacken sind zwar nicht immer so extrem, doch die Gewalt gegen Polizisten und Polizistinnen steigt seit Jahren. Das belegt das bayernweite Lagebild, das erstmals 2010 erhoben wurde. 2022 wurden nach Angaben des bayerischen Innenministeriums knapp 3.000 Beamte verletzt, darunter 22 schwer. Auch 2023 wurden wieder zahlreiche Polizeibeamte im Freistaat bei Einsätzen angegriffen und verletzt.

BR24live ab 11.55 Uhr zur Gewalt gegen Polizisten in Bayern - mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Auch Jürgen Köhnlein, Chef der Bayerischen Polizeigewerkschaft, wird über die Lage informieren.

Zunehmende Gewalt gegen Polizisten

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) werden am Mittag in München das Landeslagebild 2023 zur Gewalt gegen Polizeibeamte vorstellen. "Der schreckliche Tod eines Polizisten nach dem hinterhältigen Messerangriff in Mannheim erschüttert noch immer", heißt es in der Einladung zu dem Termin. "Sehr bedenklich ist, dass insgesamt die Gewalt gegen Polizisten seit Jahren steigt."

Der Polizist, der bei dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz attackiert worden war, war Anfang Juni an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Angreifer hatte den 29 Jahre alten Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Der tödliche Angriff hatte eine Diskussion über mögliche Abschiebungen von Gefährdern und Straftätern auch nach Afghanistan und Syrien ausgelöst.