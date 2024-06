Innenminister beraten über Abschiebungen nach Afghanistan

Nach zwei tödlichen Messerangriffen bestimmt die Migrations- und Asylpolitik die Innenministerkonferenz (IMK) in Potsdam. Bei dem an diesem Mittwoch beginnenden Treffen geht es auch um die umstrittene Forderung, Schwerkriminelle und islamistische Gefährder nach Syrien und Afghanistan abschieben zu können. Der Vorsitzende der IMK, Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU), verlangt von der Bundesregierung, es müssten nach der Ankündigung nun "Fakten" folgen.

IMK-Vorsitzender: Verhandlungen mit Taliban vertretbar

Stübgen hält auch Verhandlungen mit den in Afghanistan herrschenden Taliban für vertretbar. Zudem habe sich die Sicherheit in Syrien verbessert, argumentiert er. Auch Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) wirbt für Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien. "Wer hier schwere Straftaten begeht, muss das Land verlassen, auch wenn er beispielsweise aus Afghanistan kommt", sagte der Sprecher der SPD-geführten Länder in der IMK der dpa. Hier wiege das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.

Zuvor hatten sich bereits die CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen und Boris Rhein aus Hessen für Gespräche mit den Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. Die Grünen sehen dagegen direkte Verhandlungen mit den Taliban kritisch. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour warnte in den vergangenen Tagen vor einer internationalen Aufwertung der afghanischen Machthaber. Deren Regime ist international nicht anerkannt.

Söder für Sofort-Arrest ausreisepflichtiger Straftäter

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte sich am Dienstag für einen Sofort-Arrest für ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder bis zu ihrer Abschiebung stark. "Nach den Ereignissen von Mannheim braucht es endlich sofortige Maßnahmen", sagte der CSU-Vorsitzende dem Bayerischen Rundfunk. Statt Lösungen beim Thema Migration und Abschiebungen weiter auf die lange Bank zu schieben, müsse nun endlich Klartext gesprochen werden.

Am vergangenen Freitagabend wurde ein Afghane in Wolmirstedt nicht weit von Magdeburg entfernt von Beamten erschossen. Er soll einen 23-jährigen Landsmann erstochen und dann auf einer privaten EM-Gartenparty mehrere Menschen verletzt haben. In Mannheim hatte am 31. Mai ein Afghane fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizeibeamten mit einem Messer verletzt. Der Polizist starb.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte anschließend angekündigt, die Abschiebung von Schwerstkriminellen und sogenannten Gefährdern nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen zu wollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser prüft, wie das auch ohne eine Wiederaufnahme von Beziehungen zu den regierenden Taliban in Afghanistan beziehungsweise der Regierung von Syriens Präsident Baschar al-Assad funktionieren könnte.

Faeser will über vertrauliche Gespräche berichten

Faeser will ihre Länderkollegen in Potsdam darüber informieren, wie weit die Bemühungen ihres Hauses gediehen sind. "Wir verhandeln vertraulich mit verschiedenen Staaten, um Wege zu eröffnen, über die Abschiebungen nach Afghanistan wieder möglich werden", sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Bereits am Dienstag hatte sie über entsprechende Anstrengungen berichtet. Was Afghanistan betrifft, gibt es dazu inzwischen Kontakte zu den Behörden in Usbekistan. Auch für Syrien gelte, "wir reden mit Nachbarländern", sagt sie.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) fordert unterdessen den umgehenden Stopp des Bundesaufnahmeprogramms für gefährdete Menschen aus Afghanistan. Mehrere Länder verlangen eine Verschärfung des Waffenrechts und eine Ausweitung von Waffenverbotszonen. Auch Faeser will das Waffenrecht erneut reformieren. Einige ihrer Vorschläge stoßen jedoch auf Widerstand des Koalitionspartners FDP.

Protest von Menschenrechtsorganisationen

Flüchtlingsräte, Anwaltsvereine und Menschenrechtsorganisationen sprechen sich grundsätzlich gegen Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien aus. Sie wollen am Mittwoch während der IMK in Potsdam gegen die verschärfte Migrationspolitik protestieren. "Geflüchtete Menschen brauchen Schutz - keine rassistische Hetze", heißt es in einem Appell.

Bei ihrer dreitägigen Konferenz wollen die Landesinnenminister mit Faeser auch über das Vorgehen gegen Extremisten und eine mögliche Strafverschärfung bei Angriffen auf Politiker beraten. Die Ergebnisse werden am Freitag vorgestellt.

Mit Informationen von dpa, AFP und epd