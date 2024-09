BR24live: Wiesn-Anstich - Wie viele Schläge braucht OB Reiter?

Der Countdown fürs Anzapfen zum 189. Oktoberfest läuft. Zu den vielen Fragen, die kurz vorm Wiesn-Anstich in München diskutiert werden, gehört immer auch diese: Wie viele Schläge wird der Oberbürgermeister Dieter Reiter fürs Anzapfen brauchen? Vergangenes Jahr waren es zwei. Damit ist er neben Alt-Oberbürgermeister Christian Ude einer der beiden Rekordhalter. OB Thomas Wimmer, der den traditionellen Anstich im Jahr 1950 einführte, benötigte 17 Schläge.

Bier und Essen sind teurer geworden

Nach dem erfolgreichen Anzapfen ertönen zwölf Böllerschüsse – die Schützen stehen vor der Bavaria. Die Schüsse signalisieren den anderen Festzelten: Das Oktoberfest ist eröffnet, nun dürfen die Maßkrüge gefüllt werden.

Die erste Maß bekommt traditionell Ministerpräsident Markus Söder. Millionen weitere Maßen werden dann an den 16 Festtagen ausgeschenkt. Der Liter kostet heuer bis zu 15,30 Euro. Auch das Essen wird teurer – unter anderem wegen der wieder höheren Mehrwertsteuer. Gratis gibt es das Wasser an mittlerweile zehn Zapfstellen im Freien.

Die reservierbaren Tische in den Zelten sind praktisch weg; wer noch einen der 120.000 Plätze ergattern will, muss schnell sein. 17 große Festhallen stehen auf dem Festgelände, dazu zahlreiche kleinere Zelte, Standl und Buden sowie rund 150 Fahrgeschäfte und "Belustigungsbetriebe". Einige gibt es wirklich nur beim Oktoberfest – zum Beispiel die "Krinoline", in der man zu Blasmusik recht gemütlich im Kreis fährt. Dort wird heuer 100. Jubiläum gefeiert

"Oide Wiesn" statt Zentral-Landwirtschaftsfest

Zum Oktoberfest gehört auch wieder ein nostalgischer Bereich: die "Oide Wiesn". Eigentlich wäre sie in diesem Jahr wegen des Zentral-Landwirtschaftsfests ausgefallen. Doch der Bayerische Bauernverband musste das Fest absagen: Es hatten sich zu wenig Aussteller angemeldet. Auf der "Oidn Wiesn" gibt es Fahrgeschäfte wie anno dazumal, etwa eine Schiffsschaukel und einen Holzpfosten-Autoscooter. Nostalgisch sind auch die Preise: 1,50 Euro kosten die Fahrtickets auf der "Oidn Wiesn". Erstmals steht dort auch das Zelt "Boandlkramerei". Wirt Peter Schöniger hat sich mit seiner Bewerbung gegen das etablierte "Herzkasperlzelt" durchgesetzt.

Möglicherweise längere Wartezeiten an den Einlässen

Großes Thema ist in diesem Jahr die Sicherheit. Neu ist zum Beispiel, dass bei den Kontrollen an den Eingängen Hand-Metalldetektoren eingesetzt werden – stichprobenartig oder wenn den Ordnern jemand verdächtig vorkommt. Damit will man vor allem verhindern, dass Messer aufs Festgelände geschmuggelt werden. Besucher sollten sich darauf einstellen, dass es wegen der Kontrollen schon mal länger dauern kann, bis sie aufs Oktoberfest kommen.

Große Taschen und Rucksäcke darf man schon seit Jahren nicht mehr mitnehmen. Auch anderes ist längst Standard: der Zaun ums Gelände, versenkbare Poller gegen Autoattacken, mehr als 50 Videokameras auf dem Festgelände. 600 Polizisten sind im Einsatz. Dazu kommen mehrere Tausend Ordner der Stadt und der Wirte. "Was wir tun können, das haben wir getan", wurde in den vergangenen Tagen immer wieder betont.

Warten auf Reiters "Ozapft is!"

Alles ist vorbereitet. Jetzt braucht Oberbürgermeister Reiter nur noch das Wiesn-Startsignal geben, indem er verkündet: "Ozapft is!" Bis 6. Oktober wird dann mitten in der Stadt gefeiert. Rund sechs Millionen Besucher werden erwartet.