Sonne, Stimmung und zwei Schläge: So war der Wiesn-Auftakt

Da besucht man zum ersten Mal in seinem Leben das Oktoberfest, reist dafür extra an aus Minnesota, USA, kleidet sich dem Brauch entsprechend - und dann? Reißt der Träger der Lederhose. Doch der strahlenden Laune des jungen Amerikaners im rot-weiß karierten Hemd tut das keinen Abbruch: "Wir spüren immer noch den Spirit des Oktoberfestes."

Der Amerikaner passt bestens ins Bild des ersten Wiesn-Tags: So wie er sind die allermeisten Menschen auf dem Oktoberfest in bester Stimmung - und in Tracht. Selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erscheint zum Anstich überraschenderweise in kurzer Lederhose. Die Sonne scheint, die Luft ist warm, die Zelte und die Biergärten sind schnell gefüllt, und Oberbürgermeister Dieter Reiter braucht wieder nur zwei Schläge auf den Hahn, bevor er rufen kann: "O'zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!"

Die erste gute Nachricht: Der "Run" findet statt

Die erste Frage des Tages lautet: Kann der "Run" stattfinden? Freunde des traditionsreichen Neun-Uhr-Galopps aufs Festgelände hatten die Sorge gehabt, die angekündigten strengeren Kontrollen könnten den Wettlauf ausbremsen. Doch kontrolliert werden die Wartenden, die sich teils schon frühmorgens in die Schlange gestellt hatten, schon ebendort - und werden Punkt neun Uhr aufs Festgelände losgelassen. Die Zelte sind dann so schnell voll, dass die Eingänge teils schon am frühen Nachmittag geschlossen werden. Eine halbe Million Besucher sind es laut Schätzungen der Polizei bereits am ersten Wiesn-Tag.

Was sich alle wünschen: eine friedliche Wiesn

Auch Schausteller, Standbesitzerinnen und Wiesn-Bedienungen starten gut gelaunt ins Oktoberfest - und hoffen auf eines: dass es friedlich bleibt. "Eine friedliche Wiesn und Menschen, die ein Lächeln im Gesicht haben, das reicht schon", sagt Brezenstandlbesitzerin Marion Schott. Im Bräurosl-Zelt startet Wiesn-Bedienung Fabi in seine zweite Saison, und auch er sagt: "Wenn's friedlich ist, macht's uns auch am meisten Spaß." Dann hört er das Zwölf-Uhr-Leuten und muss los - einen Ruf verteidigen. "In 33 Minuten haben alle ihr Bier. Ich glaube, mit dieser Zeit waren wir letztes Jahr das schnellste Zelt."

