Dämpfer für Kompany: FC Bayern nur Remis bei Regionalligist

"Düren spüren" - so wirbt Regionalligist 1. FC Düren im Netz für sich. Dass das keine Floskel ist, bekam der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern zu "spüren" - die Münchner kamen in ihrem ersten ernstzunehmenden Testspiel in der Saisonvorbereitung - obwohl Trainer Vincent Kompany bis auf die EM-Urlauber sein bestes Team aufbieten konnte - nur zu einem 1:1.

Ulreich, Minjae Kim, Goretzka, Dier, Bryan Zaragoza, Ito, Guerreiro, Boey, Ličina, Tel, Stanišić. Die Startelf der Bayern wird man so wohl nie in der Fußball-Bundesliga sehen. Auf dem Papier dennoch eine Mannschaft, die problemlos im vorderen Tabellendrittel landen sollte.